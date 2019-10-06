Голландия: Эредивизие 2019-2020
21
Руйтер
Робин
25
Доан
Рицу
19
John
Zamora
- Основной состав
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 John ZamoraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =4 -8ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 12
ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|29 - 6
|23
|2.
|ПСВ
|0:0
|9
|6
|3
|0
|22 - 5
|21
|3.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 4
|20
|4.
|Витесс
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|5.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|6.
|Утрехт
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|7.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|8.
|Виллем II
|1:1
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|9
|3
|3
|3
|17 - 18
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|9
|0
|1
|8
|8 - 29
|1
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