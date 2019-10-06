Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
ВВВ-Венло
0' 55'
21
Руйтер
Робин
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
10
Бергвейн
Стевен
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
9
Мален
Дониэлл
7
Брума
Арминду
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
5
Шефер
Штеффен
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
31
Каттермоул
Ли
19
John
Zamora
7
Райт
Хаджи
8
Ван
Ойен
Петер
ПСВ
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс
ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 12
ВВВ-Венло 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок
ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 29 - 6 23
2. ПСВ 0:0 9 6 3 0 22 - 5 21
3. АЗ Алкмаар 1:1 9 6 2 1 19 - 4 20
4. Витесс 9 6 2 1 18 - 13 20
5. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
6. Утрехт 9 4 2 3 17 - 13 14
7. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
8. Виллем II 1:1 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Херенвен 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 9 3 3 3 17 - 18 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 9 3 1 5 9 - 16 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 9 0 1 8 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    48'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 47'
    Бергвейн Стевен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 44'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Мален Дониэлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Джон Замора
  • 41'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 40'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 39'
    Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Травма, повреждение
    36'
    Tobias Pachonik на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мален Дониэлл наказан за толчок Рёзелер Нильс
  • 35'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Линторст Эверт нарушает правила. Гутьеррес Эрик пострадал
  • 34'
    Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
  • 34'
    Бергвейн Стевен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 34'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 34'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 34'
    Дюмфрис Дензел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 33'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
  • 32'
    Мален Дониэлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 30'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 30'
    Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 27'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 25'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 24'
    Доан Рицу из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Рёзелер Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Садилек Михал из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Райт Хаджи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 22'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Дюмфрис Дензел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 19'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Офсайд
    17'
    Брума Арминду из команды ПСВ в офсайде
  • Фол, нарушение
    17'
    Дюмфрис Дензел нарушает правила. Ван Ойен Петер пострадал
  • 17'
    Садилек Михал нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 16'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Выглядело как неплохой момент. Райт Хаджи из команды ВВВ-Венло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 15'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 14'
    Каттермоул Ли из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 14'
    Мален Дониэлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Джон Замора из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 13'
    Пост Данни наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 13'
    Руйтер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Джон Замора из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
  • 12'
    Tobias Pachonik из команды ВВВ-Венло пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
  • Фол, нарушение
    11'
    Линторст Эверт нарушает правила. Садилек Михал пострадал
  • 11'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Линторст Эверт играет рукой
  • 10'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 8'
    Райт Хаджи бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 8'
    Tobias Pachonik из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 6'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Tobias Pachonik из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Райт Хаджи из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 1'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ВВВ-Венло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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