Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца
Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель
Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Монпелье 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1
Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
10. Монпелье Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Страсбург Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
16. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Монпелье
14% (6)
Ничья
48.8% (21)
Монако
37.2% (16)
1:1 Ничья
39.5% (17)
1:2 Монако
25.6% (11)
3:1 Монпелье
4.7% (2)
2:1 Монпелье
4.7% (2)
1:0 Монпелье
4.7% (2)
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