Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
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Стадион: Стад де ля Моссон
Монако
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца
Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель
Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|16.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Монпелье
14% (6)
Ничья
48.8% (21)
Монако
37.2% (16)
1:1 Ничья
39.5% (17)
1:2 Монако
25.6% (11)
3:1 Монпелье
4.7% (2)
2:1 Монпелье
4.7% (2)
1:0 Монпелье
4.7% (2)
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