Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 20084
Бордо
0'
0:1
2' Гол
Де Превиль Николя
0:2
19' Гол
Пабло Кастро
36' Желтая карточка
Бенито Лорис
51' Желтая карточка
Венкёр Вильям
0:3
53' Гол
Хван Ый-Чжо
56' Желтая карточка
Силла Иссиага
1:3
61' Гол
Кулурис Эфтимос
66' Желтая карточка
Морейра Стивен
82' Желтая карточка
Пабло Кастро
85' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
90'+4
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
25
Саид
Уэсли
27
Макенго
Жан-Виктор
21
Венкёр
Вильям
7
Градель
Макс-Ален
20
Кулурис
Эфтимос
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
11
Камано
Франсуа
8
Чуамени
Орельен
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
18
Хван
Ый-Чжо
Тулуза
4-1-4-1
Бордо
3-4-3

Ход матча

2'
0:1
Де Превиль Николя
(Мешер Андре)
19'
0:2
Пабло Кастро
(Де Превиль Николя)
36'
 
Бенито Лорис
46'
Саного Яя
Макенго Жан-Виктор
 
51'
Венкёр Вильям
 
53'
0:3
Хван Ый-Чжо
(Де Превиль Николя)
56'
Силла Иссиага
 
61'
Кулурис Эфтимос
(Сангаре Ибрахим)
1:3
66'
Морейра Стивен
 
71'
 
Адли Ясин
Камано Франсуа
76'
 
Аит Бенассер Юссеф
Чуамени Орельен
79'
Доссеви Матьё
Венкёр Вильям
 
82'
 
Пабло Кастро
85'
Исима-Мирен Николя
 
88'
Лейя-Исека Аарон
Кулурис Эфтимос
 
90'
 
Башич Тома
Де Превиль Николя

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза
Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц
Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Бордо: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Бордо 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Бордо Кубок лиги
Тулуза 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:1 Бордо Лига 1 Тулуза 4:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Тулуза Кубок Бордо 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:3 Бордо Кубок лиги Бордо 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Бордо Лига 1 Тулуза 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Тулуза Лига 1 Бордо 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Тулуза Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
16. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 1:3 Бордо
Тулуза
35.3% (53)
Ничья
42.7% (64)
Бордо
22% (33)
1:1 Ничья
37.3% (56)
2:1 Тулуза
17.3% (26)
1:0 Тулуза
14.7% (22)
1:2 Бордо
11.3% (17)
0:1 Бордо
6% (9)
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