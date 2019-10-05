Франция: Лига 1 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

43' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Пространство открывается для Хван Ый-Чжо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

39' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Бордо

38' Удар от ворот произведет Бордо

38' Пространство открывается для Макенго Жан-Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Рефери не любит споров - именно за это Бенито Лорис сейчас получил желтую

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Градель Макс-Ален , обходя своих соперников

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

31' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

29' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бордо имеет хороший шанс забить.

27' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

27' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Де Превиль Николя наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

24' Удар от ворот произведет Бордо

24' Венкёр Вильям не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Бриан Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

20' Камано Франсуа из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Г О О О О Л - Пабло Кастро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

19' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Удар от ворот произведет Бордо

17' Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

15' Удар от ворот произведет Тулуза

15' Бриан Джимми пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

14' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бордо имеет хороший шанс забить.

11' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

10' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Тулуза начинает с центра поля