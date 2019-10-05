Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
2' ГолДе Превиль Николя
0:2
19' ГолПабло Кастро
36' Желтая карточкаБенито Лорис
51' Желтая карточкаВенкёр Вильям
0:3
53' ГолХван Ый-Чжо
56' Желтая карточкаСилла Иссиага
1:3
61' ГолКулурис Эфтимос
66' Желтая карточкаМорейра Стивен
82' Желтая карточкаПабло Кастро
85' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kouadio Kone
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
30 Davy Rouyard
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
19'
36'
51'
53'
0:3
56'
61'
66'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Бордо: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Тулуза 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:1 Бордо Лига 1 Тулуза 4:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Тулуза Кубок Бордо 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:3 Бордо Кубок лиги Бордо 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Бордо Лига 1 Тулуза 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Тулуза Лига 1 Бордо 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Тулуза Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|16.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Тулуза
35.3% (53)
Ничья
42.7% (64)
Бордо
22% (33)
1:1 Ничья
37.3% (56)
2:1 Тулуза
17.3% (26)
1:0 Тулуза
14.7% (22)
1:2 Бордо
11.3% (17)
0:1 Бордо
6% (9)
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