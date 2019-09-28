Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Анже

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже
Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Анже 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Анже Лига 1 ПСЖ 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:5 ПСЖ Лига 1
Анже 0:1 ПСЖ Кубок Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
10. Монпелье Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Страсбург Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
16. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Анже

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Анже
    ПСЖ
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Анже
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    46.7% (21)
    3:0 ПСЖ
    15.6% (7)
    2:1 ПСЖ
    11.1% (5)
    3:1 ПСЖ
    6.7% (3)
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