Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Анже
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|16.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
ПСЖ
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Анже
0% (0)
2:0 ПСЖ
46.7% (21)
3:0 ПСЖ
15.6% (7)
2:1 ПСЖ
11.1% (5)
3:1 ПСЖ
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...