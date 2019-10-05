Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
4:0
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Сент-Трюйден
1:0
14' ГолНомбе Мбойо
2:0
32' ГолFraser Hornby
3:0
41' ГолКагельмахер Гари
61' Желтая карточкаSantiago Colombatto
4:0
70' ГолFraser Hornby
73' Желтая карточкаBrendan Hines-Ike
80' Вторая желтая карточкаSantiago Colombatto
85' Желтая карточкаНомбе Мбойо
85' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
51
Оканси
Эрик
20
Ммаэ
Сами
28
Де
Смет
Тибо
50
Allan
Sousa
11
Yohan
Boli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Нападающий
-
35 Lucas Melo
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
50 Allan SousaНападающий
-
11 Yohan BoliНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Tibo Herbots
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
14'
1:0
32'
2:0
41'
3:0
46'
70'
4:0
85'
85'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк
Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен
Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден Тес Спорт 1:3 Сент-Трюйден Herk FC 2:6 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Стандард
|9
|6
|1
|2
|21 - 7
|19
|3.
|Гент
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|6.
|Мускрон-Перювельз
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|18 - 17
|11
|12.
|Остенде
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
Загрузка...