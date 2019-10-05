Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
4:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Трюйден
0'
1:0
14' Гол
Номбе Мбойо
2:0
32' Гол
Fraser Hornby
3:0
41' Гол
Кагельмахер Гари
61' Желтая карточка
Santiago Colombatto
4:0
70' Гол
Fraser Hornby
73' Желтая карточка
Brendan Hines-Ike
80' Вторая желтая карточка
Santiago Colombatto
85' Желтая карточка
Номбе Мбойо
85' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
90'+3
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Christophe
Lepoint
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
9
Fraser
Hornby
7
Номбе
Мбойо
21
Шмидт
Даниэль
8
Санкон
Ибраима
20
Ммаэ
Сами
4
Гарсия
Пол
7
Ботака
Жордан
5
Santiago
Colombatto
14
Alexandre
De
Bruyn
28
Де
Смет
Тибо
9
Судзуки
Юма
50
Allan
Sousa
11
Yohan
Boli
Кортрейк
4-2-1-3
Сент-Трюйден
3-4-3

Ход матча

14'
Номбе Мбойо
1:0
32'
Fraser Hornby
2:0
41'
Кагельмахер Гари
3:0
46'
 
Ито Тацуя
Allan Sousa
61'
 
Santiago Colombatto
61'
 
Samuel Asamoah
Ммаэ Сами
70'
Fraser Hornby
(Номбе Мбойо)
4:0
72'
Аджагун Абдул
Оканси Эрик
 
73'
Brendan Hines-Ike
 
77'
Бацула Андрей
Fraser Hornby
 
77'
 
Колидио Факундо
Alexandre De Bruyn
80'
 
Santiago Colombatto
83'
Ковачевич Владимир
Brendan Hines-Ike
 
85'
Номбе Мбойо
 
85'
Де Сар Жюльен
 

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк
Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен
Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден Тес Спорт 1:3 Сент-Трюйден Herk FC 2:6 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А
Кортрейк 0:1 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 1:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Сент-Трюйден Кубок Бельгии Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кубок Бельгии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 6 2 0 21 - 3 20
2. Стандард 9 6 1 2 21 - 7 19
3. Гент 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
5. Ройал Антверпен 8 5 1 2 17 - 9 16
6. Мускрон-Перювельз 9 4 4 1 13 - 10 16
7. Зульте-Варегем 10 4 4 2 18 - 12 16
8. Генк 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
10. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
11. Кортрейк 10 3 2 5 18 - 17 11
12. Остенде 10 3 2 5 13 - 20 11
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 10 1 4 5 8 - 20 7
15. Эйпен 10 1 3 6 6 - 22 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кагельмахер Гари бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Fraser Hornby бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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