Франция: Лига 1 2019-2020

Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Дижон играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

47' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Удар от ворот произведет Дижон

44' Джику Александр не смог попасть в створ ударом издали

44' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Томассон Адриен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Хорошая попытка от Перейра Матеус II , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

39' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Головой пробил Перейра Матеус II , но голкипер отбил его в поле!

38' Г О О О О Л - Мавидиди Стефи забивает!

38' Дижон имеет хороший шанс забить.

37' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

36' Мендиль Хамза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

35' Удар от ворот произведет Дижон

34' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Страсбург

33' Агер Наиф не смог попасть в створ ударом издали

32' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' Сиссоко Ибраима пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

30' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Перейра Матеус II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ажорк Людовик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

21' Хорошая попытка от Томассон Адриен , был неплохой удар, но вратарь спас

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

20' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Дижон имеет хороший шанс забить.

18' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

18' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Перейра Матеус II , обходя своих соперников

16' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

15' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

14' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

13' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

10' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Селс Матц сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

8' Селс Матц ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

6' Удар от ворот произведет Страсбург

5' Отличная игра от Перейра Матеус II из команды Дижон . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

5' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

2' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Дижон

2' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

1' Агер Наиф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля