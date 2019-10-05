Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
1:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Страсбург
29' Желтая карточкаПерейра Матеус II
36' Желтая карточкаМендиль Хамза
1:0
38' ГолМавидиди Стефи
64' Желтая карточкаДжику Александр
78' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
88' Желтая карточкаМитрович Стефан
90' Желтая карточкаКадис Хондер
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
27
Лала
Кенни
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
38'
1:0
64'
78'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург
Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|16.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Дижон
29.3% (44)
Ничья
51.3% (77)
Страсбург
19.3% (29)
1:1 Ничья
34% (51)
2:1 Дижон
15.3% (23)
0:0 Ничья
12% (18)
1:0 Дижон
11.3% (17)
0:1 Страсбург
9.3% (14)
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