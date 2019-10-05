Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
1:0
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
29' Желтая карточка
Перейра Матеус II
36' Желтая карточка
Мендиль Хамза
1:0
38' Гол
Мавидиди Стефи
64' Желтая карточка
Джику Александр
78' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
88' Желтая карточка
Митрович Стефан
90' Желтая карточка
Кадис Хондер
90'+4
16
Гомис
Альфред
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
10
Перейра
Матеус
II
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
1
Селс
Матц
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
27
Лала
Кенни
18
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
11
Льенар
Димитри
3
Н'Дур
Абдалла
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
Дижон
4-4-2
Страсбург
3-5-1-1

Ход матча

29'
Перейра Матеус II
 
36'
Мендиль Хамза
 
38'
Мавидиди Стефи
1:0
46'
Амальфитано Ромен
Лаутоа Веслей
 
56'
 
Мотиба Лебо
Прчич Саньин
64'
 
Джику Александр
74'
 
Да Кошта Нуну
Ажорк Людовик
78'
 
Сиссоко Ибраима
79'
Бальмон Флорен
Мавидиди Стефи
 
79'
 
Беллегард Жанрикне
Сиссоко Ибраима
84'
Кадис Хондер
Шуиар Мунир
 
88'
 
Митрович Стефан
90'
Кадис Хондер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним
Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург
Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Дижон 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи Страсбург 3:2 Дижон Лига 1
Страсбург 3:2 Дижон Кубок Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
16. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 1:0 Страсбург
Дижон
29.3% (44)
Ничья
51.3% (77)
Страсбург
19.3% (29)
1:1 Ничья
34% (51)
2:1 Дижон
15.3% (23)
0:0 Ничья
12% (18)
1:0 Дижон
11.3% (17)
0:1 Страсбург
9.3% (14)
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