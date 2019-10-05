Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
76' Желтая карточка
Жиротто Андрей
1:0
86' Гол
Саймон Мозес
90' Желтая карточка
Бюрнер Патрик
90' Желтая карточка
Аталь Юсеф
90'+7
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Fabio
da
Silva1
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
10
Бенавенте
Кристиан
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
24
Пельмар
Анди
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
22
Лусамба
Арно
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
20
Аталь
Юсеф
9
Дольберг
Каспер
18
Клод
Алексис
Нант
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

64'
Imran Louza
Бенавенте Кристиан
 
65'
 
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Дольберг Каспер
72'
 
Данило Барбоза
Лусамба Арно
73'
Kader Bamba
Блас Людовик
 
76'
Жиротто Андрей
 
80'
 
Маолида Мизиан
Сиприен Вилан
86'
Саймон Мозес
(Kader Bamba)
1:0
90'
Мутуссами Самуэль
Саймон Мозес
 
90'
 
Бюрнер Патрик
90'
 
Аталь Юсеф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс
Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца
Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам

Последние игры между собой

Нант: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Ницца: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1
Нант 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
16. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает неудачный навес.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 45'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
  • 45'
    Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 44'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 42'
    Фабио да Силва из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 42'
    Опасность предотвращена - Данте из команды Ницца вступил в отбор удачно
  • 41'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Клод Алексис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Аппиа Деннис
  • 40'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Клод Алексис из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пельмар Анди
  • 38'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 37'
    Клод Алексис бьет издали, но Лафон Альбан ловит мяч в руки
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Кулибали Калифа наказан за толчок Данте
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Абейд Мехди наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
  • Травма, повреждение
    34'
    Бюрнер Патрик возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Саймон Мозес возвращается на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    33'
    Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    33'
    Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Саймон Мозес пострадал.
  • 32'
    Лусамба Арно из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Данте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 31'
    Данте из команды Ницца нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    31'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 31'
    Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 29'
    Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    29'
    Абейд Мехди из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 29'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 28'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • 28'
    Плохо играет Паллуа Николя - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 28'
    Клод Алексис из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Ницца начинает контратаку
  • 28'
    Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 27'
    Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Головой пробил Кулибали Калифа, но голкипер отбил его в поле!
  • 27'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас партнеру.
  • 27'
    Блас Людовик из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Клод Алексис наказан за толчок Блас Людовик
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    25'
    Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 24'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 24'
    Абейд Мехди из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Фабио да Силва из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Саймон Мозес из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Нант начинает контратаку
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Ницца контролирует мяч.
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    О, нет. Из многообещающей позиции Дольберг Каспер из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 21'
    Лусамба Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 20'
    Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Сиприен Вилан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 16'
    Лусамба Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Фабио да Силва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 14'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Офсайд
    14'
    Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Фабио да Силва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Блас Людовик из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кулибали Калифа мяча так и не получил
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
  • 9'
    Аталь Юсеф из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лусамба Арно мяча так и не получил
  • 9'
    Ницца контролирует мяч.
  • 8'
    Аппиа Деннис из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес, обходя своих соперников
  • 7'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Клод Алексис
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 4'
    Хорошая попытка от Аталь Юсеф, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 4'
    Данте делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Сиприен Вилан, его свалил Абейд Мехди.
  • Офсайд
    3'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 1'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Ницца
Нант
68% (102)
Ничья
24.7% (37)
Ницца
7.3% (11)
1:0 Нант
35.3% (53)
2:1 Нант
26% (39)
1:1 Ничья
20% (30)
2:0 Нант
5.3% (8)
1:2 Ницца
3.3% (5)
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