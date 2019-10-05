Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

97' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Аталь Юсеф получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Бюрнер Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Лис-Мелу Пьерр ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

92' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Кадер Бамба получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Кадер Бамба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Г О О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

86' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кадер Бамба , обходя своих соперников

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

85' Удар от ворот произведет Ницца

85' Имран Луза пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Нант

82' Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали

82' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

79' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Фабио да Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Жиротто Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Удар от ворот произведет Ницца

76' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

75' Имран Луза из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

75' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

75' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

72' Удар от ворот произведет Нант

71' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

70' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

68' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Отличную защиту показывает Данте от команды Ницца , не дает пропустить гол своей команде.

67' Нант имеет хороший шанс забить.

67' Удар от ворот произведет Ницца

67' Имран Луза не смог попасть в створ ударом издали

67' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Матч возобновлен

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

65' Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Игра в одни ворота сейчас. Нант доминирует и владеет мячом

61' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

59' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Паллуа Николя из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

53' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

53' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Ницца

52' Пространство открывается для Блас Людовик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

51' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

50' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

49' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

49' Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Абейд Мехди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

46' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля