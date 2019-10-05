Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Ницца
76' Желтая карточкаЖиротто Андрей
1:0
86' ГолСаймон Мозес
90' Желтая карточкаБюрнер Патрик
90' Желтая карточкаАталь Юсеф
12
Аппиа
Деннис
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
24
Пельмар
Анди
23
Сарр
Маланг
22
Лусамба
Арно
20
Аталь
Юсеф
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Kader Bamba
-
26 Imran Louza
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
76'
86'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца
Последние игры между собой
Нант: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Ницца: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|16.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Нант
68% (102)
Ничья
24.7% (37)
Ницца
7.3% (11)
1:0 Нант
35.3% (53)
2:1 Нант
26% (39)
1:1 Ничья
20% (30)
2:0 Нант
5.3% (8)
1:2 Ницца
3.3% (5)
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