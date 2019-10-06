Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
2:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Мускрон-Перювельз
0:1
49' ГолJonah Osabutey
54' Желтая карточкаБойя Франк
62' Желтая карточкаNathan De Medina
1:1
75' ГолОнуачу Пол
90' Желтая карточкаХейнен Бриан
2:1
90' ГолОнуачу Пол
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
23
Хаджи
Янис
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
23
Кейруш
Диогу
33
Виммер
Кевин
31
Годо
Бруно
24
Гарсия
Алеш
15
Бойя
Франк
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
49'
0:1
54'
61'
62'
75'
1:1
90'
90'
2:1
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде
Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк
Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк
Последние игры между собой
Генк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|7
|2
|0
|25 - 3
|23
|2.
|Стандард
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|4.
|Гент
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|18 - 17
|11
|12.
|Остенде
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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