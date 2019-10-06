Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Генк
2:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
49' Гол
Jonah Osabutey
54' Желтая карточка
Бойя Франк
62' Желтая карточка
Nathan De Medina
1:1
75' Гол
Онуачу Пол
90' Желтая карточка
Хейнен Бриан
2:1
90' Гол
Онуачу Пол
90'+10
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
23
Хаджи
Янис
25
Берге
Сандер
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
27
Бонгонда
Тео
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
23
Кейруш
Диогу
33
Виммер
Кевин
31
Годо
Бруно
30
Benjamin
van
Durmen
6
Хочко
Дени
24
Гарсия
Алеш
15
Бойя
Франк
45
Jonah
Osabutey
7
Олинга
Фабрис
Генк
4-3-3
Мускрон-Перювельз
5-3-2

Ход матча

49'
0:1
Jonah Osabutey
54'
 
Бойя Франк
61'
Онуачу Пол
Хаджи Янис
 
62'
 
Nathan De Medina
72'
Хейнен Бриан
Грошовски Патрик
 
73'
 
Sebastjan Spahiu
Олинга Фабрис
75'
Онуачу Пол
(Ито Дзюнъя)
1:1
80'
 
Dimitri Mohamed
Benjamin van Durmen
90'
Одей Стивен
Бонгонда Тео
 
90'
Хейнен Бриан
 
90'
 
Буату-Мананга Жонатан
Jonah Osabutey
90'
Онуачу Пол
(Меле Йоаким)
2:1

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде
Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк
Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк

Последние игры между собой

Генк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А
Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 7 2 0 25 - 3 23
2. Стандард 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Ройал Антверпен 9 5 2 2 19 - 11 17
4. Гент 9 5 2 2 20 - 12 17
5. Генк 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
7. Зульте-Варегем 10 4 4 2 18 - 12 16
8. Мускрон-Перювельз 10 4 4 2 14 - 12 16
9. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
10. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
11. Кортрейк 10 3 2 5 18 - 17 11
12. Остенде 10 3 2 5 13 - 20 11
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 10 1 4 5 8 - 20 7
15. Эйпен 10 1 3 6 6 - 22 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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