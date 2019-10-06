Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 31542 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

94' Удар от ворот произведет Ним

93' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Фомба Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Ним

91' Челик Зеки из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

89' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Фонте Жозе из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

85' Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Матч возобновлен

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

80' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает!

80' Реми Лоик имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

79' Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Лилль

76' Пространство открывается для Денкей Ауэке , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

75' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

73' Рефери не любит споров - именно за это Андре Бенжамин сейчас получил желтую

71' Г О О О О Л - Денкей Ауэке изменил счет на табло!

70' Челик Зеки из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

69' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Денкей Ауэке из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Удар от ворот произведет Ним

67' Шека не смог попасть в створ ударом издали

66' Удар от ворот произведет Ним

66' Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

65' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

64' Удар от ворот произведет Ним

64' Араужо Луис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Ним

62' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Денкей Ауэке наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Ним

58' Реми Лоик из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

57' Удар от ворот произведет Лилль

56' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

56' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

54' Хорошо играет на выходе Диас Лукас - мяч в ее руках

54' Иконе Жонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

53' Рефери не любит споров - именно за это Филиппото Ромен сейчас получил желтую

52' Удар от ворот произведет Ним

52' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Лилль

51' До Лука из команды Ним плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

51' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

48' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличную защиту показывает Пакье Гаэтан от команды Ним , не дает пропустить гол своей команде.

48' Шека наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Шека , обходя своих соперников

47' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ним