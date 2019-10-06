Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 31542
Ним
0'
1:0
12' Гол
Реми Лоик
39' Желтая карточка
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:1
45' Пенальти
Рипар Рено
53' Желтая карточка
Филиппото Ромен
1:2
71' Гол
Денкей Ауэке
73' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:2
80' Гол
Осимхен Виктор
90'+5
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
5
Сумаоро
Адама
6
Фонте
Жозе
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
7
Осимхен
Виктор
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
10
Ферхат
Зинедин
8
До
Лука
18
Валь
Тео
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Ауэке
20
Рипар
Рено
Лилль
4-4-2
Ним
4-4-2

Ход матча

12'
Реми Лоик
1:0
39'
Осимхен Виктор
 
44'
 
Диас Лукас
Бернардони Поль
45'
Фонте Жозе
 
45'
1:1
Рипар Рено
53'
 
Филиппото Ромен
60'
Араужо Луис
Иконе Жонатан
 
61'
Язиджи Юсуф
Бамба Джонатан
 
71'
1:2
Денкей Ауэке
(Рипар Рено)
72'
Сумаре Бубакари
Шека
 
73'
Андре Бенжамин
 
75'
 
Фомба Ламин
Рипар Рено
80'
Осимхен Виктор
2:2
87'
 
Сарр Сиди
Валь Тео

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль
Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо
Ним Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним
Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Лилль 5:0 Ним Лига 1 Ним 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Ним Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Ренн 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Реймс 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 4 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
17. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31542 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Андре Бенжамин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сарр Сиди пострадал.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 94'
    Шанс получает Осимхен Виктор из команды Лилль, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    94'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 94'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 93'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 93'
    Фомба Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 93'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Шанс получает Сумаоро Адама из команды Лилль, но удар головой идет мимо
  • 92'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Угловой
    91'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой справа.
  • 91'
    Челик Зеки из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 91'
    Брадариц Домагой из команды Лилль делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 91'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Сарр Сиди из команды Ним опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • Фол, нарушение
    89'
    Осимхен Виктор наказан за толчок Мигель Флориан
  • 89'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Фонте Жозе из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 87'
    Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Сарр Сиди
  • Фол, нарушение
    86'
    Осимхен Виктор играет рукой
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 85'
    Сумаре Бубакари нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что До Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
  • 85'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Челик Зеки из команды Лилль делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    84'
    Фомба Ламин из команды Ним опасно и грубо сыграл. Меньян Майк пострадал.
  • 84'
    Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 83'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 83'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    82'
    Араужо Луис наказан за толчок До Лука
  • 82'
    Матч возобновлен
  • 82'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    82'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Травма, повреждение
    81'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает!
  • 80'
    Диас Лукас спасла ворота! Сумаоро Адама была в голевой позиции, но Диас Лукас сделала отличный сейв
  • 80'
    Реми Лоик имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • 80'
    Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • 79'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой справа.
  • 79'
    Осимхен Виктор свободна в штрафной и бьет головой, но Диас Лукас вынесла мяч за линию! Угловой...
  • 79'
    Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    79'
    Араужо Луис из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 79'
    Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 79'
    Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 78'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Лилль контролирует мяч.
  • 76'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 76'
    Пространство открывается для Денкей Ауэке, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 75'
    Ферхат Зинедин из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 75'
    Ним пытается что-то создать.
  • 75'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 75'
    Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Фомба Ламин
  • Желтая карточка
    73'
    Рефери не любит споров - именно за это Андре Бенжамин сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    73'
    Андре Бенжамин из команды Лилль играет слишком грубо. До Лука оказался на газоне.
  • 73'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 72'
    Тактическая замена. Шека уходит с поля и его заменяет Сумаре Бубакари
  • 71'
    Рипар Рено сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Денкей Ауэке изменил счет на табло!
  • 71'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Пакье Гаэтан из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 70'
    Челик Зеки из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 70'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 69'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Лилль контролирует мяч.
  • 68'
    Денкей Ауэке из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    67'
    Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 67'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 67'
    Шека не смог попасть в створ ударом издали
  • 66'
    Реми Лоик из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 66'
    Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 65'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 65'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 64'
    Араужо Луис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 63'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    63'
    Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Рипар Рено заработал фол
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 62'
    Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали
  • 61'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
  • 60'
    Тактическая замена. Иконе Жонатан уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
  • 60'
    Рипар Рено из команды Ним нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    60'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 59'
    Денкей Ауэке наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Денкей Ауэке
  • 58'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 58'
    Реми Лоик из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    58'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 58'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 58'
    Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 57'
    Ним пытается что-то создать.
  • 56'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 56'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 55'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    Лилль начинает контратаку
  • 55'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Ним начинает контратаку
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 54'
    Хорошо играет на выходе Диас Лукас - мяч в ее руках
  • 54'
    Иконе Жонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 54'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    53'
    Рефери не любит споров - именно за это Филиппото Ромен сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    53'
    Филиппото Ромен играет рукой
  • 52'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 52'
    Брадариц Домагой из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 52'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 51'
    До Лука из команды Ним плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 51'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал До Лука
  • 50'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Ним поставил подножку. Пострадал Осимхен Виктор
  • 49'
    Денкей Ауэке нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Ним пытается что-то создать.
  • 48'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    48'
    Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 48'
    Отличную защиту показывает Пакье Гаэтан от команды Ним, не дает пропустить гол своей команде.
  • 48'
    Шека наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 47'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Шека, обходя своих соперников
  • 47'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Рипар Рено из команды Ним забивает с точки!
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Филиппото Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    48'
    Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    ПЕНАЛЬТИ - Фонте Жозе из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Филиппото Ромен.
  • 48'
    Денкей Ауэке из команды Ним делает пас партнеру.
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Челик Зеки наказан за толчок До Лука
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Бернардони Поль получил травму и заменен. Диас Лукас выходит на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 42'
    Шанс получает Рипар Рено из команды Ним, но удар головой идет мимо
  • 42'
    Мартинеc Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    39'
    До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    39'
    Осимхен Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Осимхен Виктор из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это До Лука заработал фол
  • 38'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 38'
    Ферхат Зинедин из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    36'
    До Лука из команды Ним в офсайде
  • 36'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Реми Лоик из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 35'
    Рипар Рено из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 35'
    Бамба Джонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 34'
    Осимхен Виктор из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 34'
    Лилль начинает контратаку
  • 34'
    Денкей Ауэке из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 33'
    Ферхат Зинедин не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Ним начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    32'
    Мигель Флориан из команды Ним играет слишком грубо. Иконе Жонатан оказался на газоне.
  • Офсайд
    31'
    Ферхат Зинедин из команды Ним в офсайде
  • 31'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Андре Бенжамин играет рукой
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 27'
    Филиппото Ромен прошляпила момент и попала только в штангу!
  • 27'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Филиппото Ромен, обходя своих соперников
  • 27'
    Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 26'
    Филиппото Ромен из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 26'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Ним пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 23'
    Рипар Рено из команды Ним плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 23'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    До Лука из команды Ним опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 20'
    Шанс получает До Лука из команды Ним, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    20'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 20'
    Рипар Рено из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Денкей Ауэке бьет, но Меньян Майк отбивает мяч перед собой...
  • 15'
    Филиппото Ромен из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 15'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 14'
    Ним пытается что-то создать.
  • 13'
    Ним контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Реми Лоик забивает!
  • 12'
    Бернардони Поль спасла ворота! Реми Лоик была в голевой позиции, но Бернардони Поль сделала отличный сейв
  • 12'
    Бернардони Поль спасла ворота! Иконе Жонатан была в голевой позиции, но Бернардони Поль сделала отличный сейв
  • 12'
    Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья дает свисток. Денкей Ауэке атаковала опасно сзади, Фонте Жозе пострадал, и это штрафной удар
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    10'
    Рипар Рено из команды Ним в офсайде
  • 10'
    До Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 10'
    Хороший удар издали нанес Валь Тео, но отличный сейв сделал Меньян Майк. Угловой.
  • 9'
    Денкей Ауэке нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    9'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 9'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Иконе Жонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Осимхен Виктор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Бриансон Антони пострадал.
  • 7'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Бернардони Поль спасла ворота! Бамба Джонатан была в голевой позиции, но Бернардони Поль сделала отличный сейв
  • 6'
    Иконе Жонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 4'
    Денкей Ауэке нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 4'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    3'
    Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Осимхен Виктор из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 2'
    Ним контролирует мяч.
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 2:2 Ним
Лилль
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Ним
0% (0)
2:0 Лилль
36% (54)
1:0 Лилль
26% (39)
2:1 Лилль
21.3% (32)
3:1 Лилль
4.7% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
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