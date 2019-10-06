Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
2:2
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа Зрители: 31542
Ним
1:0
12' ГолРеми Лоик
39' Желтая карточкаОсимхен Виктор
45' Желтая карточкаФонте Жозе
1:1
45' ПенальтиРипар Рено
53' Желтая карточкаФилиппото Ромен
1:2
71' ГолДенкей Ауэке
73' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:2
80' ГолОсимхен Виктор
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
8
Шека
15
Пакье
Гаэтан
8
До
Лука
18
Валь
Тео
27
Денкей
Ауэке
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
39'
45'
45'
1:1
53'
71'
1:2
72'
73'
80'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 4
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|17.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Лилль
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Ним
0% (0)
2:0 Лилль
36% (54)
1:0 Лилль
26% (39)
2:1 Лилль
21.3% (32)
3:1 Лилль
4.7% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
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