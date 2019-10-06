Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
0:0
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
15' Желтая карточка
Желен Жереми
45' Желтая карточка
Axel Disasi
1
Сален
Ромен
21
Ньяньон
Жорис
26
Желен
Жереми
15
Морель
Жереми
27
Траоре
Амари
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
11
Ньянг
М'Байе
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
9
Донис
Анастасиос
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
Ренн
3-5-2
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

15'
Желен Жереми
 
45'
 
Axel Disasi

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль
Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс
Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Реймс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Реймс 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Реймс Лига 1 Ренн 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ренн Лига 1
Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Реймс Кубок Ренн 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Реймс Лига 1 Ренн 3:4 Реймс Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Ренн 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Реймс 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 4 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
17. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Реймс
Ренн
68.7% (103)
Ничья
29.3% (44)
Реймс
2% (3)
1:0 Ренн
33.3% (50)
2:1 Ренн
24% (36)
1:1 Ничья
20.7% (31)
2:0 Ренн
7.3% (11)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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