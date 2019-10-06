Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
Реймс
15' Желтая карточкаЖелен Жереми
45' Желтая карточкаAxel Disasi
26
Желен
Жереми
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
32
Фокет
Томас
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
30 Pepe Bonet
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
15'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +5 =9 -6Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Реймс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 4
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|17.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Ренн
68.7% (103)
Ничья
29.3% (44)
Реймс
2% (3)
1:0 Ренн
33.3% (50)
2:1 Ренн
24% (36)
1:1 Ничья
20.7% (31)
2:0 Ренн
7.3% (11)
0:0 Ничья
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...