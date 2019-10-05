Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
1:0
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра Зрители: 16632
ПЕК Зволле
1:0
45' ГолВан Берген Митчелл
90' Желтая карточкаВан Крой Вито
18
Ботман
Свен
20
Joey
Veerman
15
Керстен
Сэм
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joey VeermanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Брюин ДжордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Van Hau Doan
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Деккер РикЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =7 -5ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард
Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Херенвен 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 2:0 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Витесс
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|5.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|6.
|Утрехт
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|7.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|8.
|Фейеноорд
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|9.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Виллем II
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|11.
|Твенте
|9
|3
|3
|3
|17 - 18
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|9
|0
|1
|8
|8 - 29
|1
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