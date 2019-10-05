Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16632
ПЕК Зволле
0'
1:0
45' Гол
Ван Берген Митчелл
90' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90'+6
1
Хан
Уорнер
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
20
Joey
Veerman
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
1
Маус
Ксавье
38
Хамер
Густаво
29
Лахман
Даррил
15
Керстен
Сэм
31
Ван
Вермескеркен
Саи
6
Саймак
Мустафа
10
Тай
Леннарт
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
8
Гучаннеджад
Реза
17
Джонсон
Деннис
Херенвен
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

33'
 
Destan Bajselmani
Хамер Густаво
45'
Ван Берген Митчелл
(Одгор Йенс)
1:0
57'
 
Деккер Рик
Саймак Мустафа
62'
Халилович Ален
Конголо Родни
 
75'
 
Ван Крой Вито
Бель-Хассани Иллиас
86'
Hamdi Akujobi
Ван Берген Митчелл
 
90'
Хег Даниэль
Одгор Йенс
 
90'
 
Ван Крой Вито

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард
Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Херенвен Эредивизие
Херенвен 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 2:0 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Витесс 9 6 2 1 18 - 13 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 18 - 3 19
5. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
6. Утрехт 9 4 2 3 17 - 13 14
7. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
8. Фейеноорд 8 3 4 1 16 - 13 13
9. Херенвен 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Виллем II 8 4 0 4 10 - 13 12
11. Твенте 9 3 3 3 17 - 18 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 9 0 1 8 8 - 29 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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