Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 14733
Аякс
0'
0:1
10' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
35' Желтая карточка
Промес Куинси
37' Желтая карточка
Мейерс Арон
43' Желтая карточка
Крамер Михил
56' Желтая карточка
Тальяфико Николас
62' Желтая карточка
Баккер Данни
0:2
86' Гол
Нерес Давид
90'+4
1
Копманс
Люк
27
Milan
van
Ewijk
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
10
Иммерс
Лекс
2
Малоне
Дион
17
Баккер
Данни
14
Crysencio
Summerville
29
Крамер
Михил
11
Госсенс
Джон
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Промес
Куинси
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
АДО Ден Хааг
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Хунтелаар Клаас-Ян
(Зиеш Хаким)
35'
 
Промес Куинси
37'
Мейерс Арон
 
43'
Крамер Михил
 
56'
 
Тальяфико Николас
62'
Баккер Данни
 
70'
Хайе Том
Госсенс Джон
 
78'
Улд-Ших Биляль
Баккер Данни
 
80'
 
Нерес Давид
Промес Куинси
84'
Нецид Томаш
Milan van Ewijk
 
86'
0:2
Нерес Давид
(Зиеш Хаким)
89'
 
Альварес Эдсон
Зиеш Хаким

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс
Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 29 - 6 23
2. ПСВ 0:0 9 6 3 0 22 - 5 21
3. АЗ Алкмаар 1:1 9 6 2 1 19 - 4 20
4. Витесс 9 6 2 1 18 - 13 20
5. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
6. Утрехт 9 4 2 3 17 - 13 14
7. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
8. Виллем II 1:1 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Херенвен 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 9 3 3 3 17 - 18 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 9 3 1 5 9 - 16 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 9 0 1 8 8 - 29 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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