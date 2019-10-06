Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча
Стадион: Карс Джинс Зрители: 14733
Аякс
0:1
10' ГолХунтелаар Клаас-Ян
35' Желтая карточкаПромес Куинси
37' Желтая карточкаМейерс Арон
43' Желтая карточкаКрамер Михил
56' Желтая карточкаТальяфико Николас
62' Желтая карточкаБаккер Данни
0:2
86' ГолНерес Давид
10
Иммерс
Лекс
17
Баккер
Данни
29
Крамер
Михил
11
Госсенс
Джон
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
11 Госсенс ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хои ЭлсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хайе ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
35'
37'
43'
62'
70'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|29 - 6
|23
|2.
|ПСВ
|0:0
|9
|6
|3
|0
|22 - 5
|21
|3.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 4
|20
|4.
|Витесс
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|5.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|6.
|Утрехт
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|7.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|8.
|Виллем II
|1:1
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|9
|3
|3
|3
|17 - 18
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|9
|0
|1
|8
|8 - 29
|1
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