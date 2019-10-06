Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
4:2
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8511
Фейеноорд
1:0
2' ГолСисс Амаду
1:1
27' ГолХапс Ридгесиано
31' Желтая карточкаПасслак Феликс
2:1
34' ГолСисс Амаду
42' Желтая карточкаЛарссон Сэм
3:1
43' ГолХаррис Киэн
4:1
46' ГолСамбу Бассала
4:2
66' ГолБергёйс Стивен
67' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
90' Желтая карточкаКарялайнен Расмус
90' Желтая карточкаХаррис Киэн
12
Эссерс
Клинт
16
Харрис
Киэн
35
Кокс
Джордж
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
20
Тапия
Ренато
19
Фер
Лерой
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
-
16 Харрис КиэнЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
-
10 Димерс МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Кут РоуэнВратарь
-
28 Юг АжбейВратарь
- Полузащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Bas Breukers
-
70 Jacky Donkor
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
27'
1:1
31'
34'
2:1
42'
43'
3:1
46'
4:1
66'
4:2
67'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд
Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фейеноорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|29 - 6
|23
|2.
|ПСВ
|0:0
|9
|6
|3
|0
|22 - 5
|21
|3.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 4
|20
|4.
|Витесс
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|5.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|6.
|Утрехт
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|7.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|8.
|Виллем II
|1:1
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|9
|3
|3
|3
|17 - 18
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|9
|0
|1
|8
|8 - 29
|1
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