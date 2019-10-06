Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8511
Фейеноорд
0'
1:0
2' Гол
Сисс Амаду
1:1
27' Гол
Хапс Ридгесиано
31' Желтая карточка
Пасслак Феликс
2:1
34' Гол
Сисс Амаду
42' Желтая карточка
Ларссон Сэм
3:1
43' Гол
Харрис Киэн
4:1
46' Гол
Самбу Бассала
4:2
66' Гол
Бергёйс Стивен
67' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
90' Желтая карточка
Карялайнен Расмус
90' Желтая карточка
Харрис Киэн
90'+6
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
4
Ниняй
Бранислав
16
Харрис
Киэн
35
Кокс
Джордж
15
Пасслак
Феликс
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
9
Самбу
Бассала
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
32
Ие
Эдгар
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
20
Тапия
Ренато
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
Фортуна Ситтард
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

2'
Сисс Амаду
(Пасслак Феликс)
1:0
27'
1:1
Хапс Ридгесиано
(Фер Лерой)
31'
Пасслак Феликс
 
34'
Сисс Амаду
(Пасслак Феликс)
2:1
42'
 
Ларссон Сэм
43'
Харрис Киэн
3:1
46'
Самбу Бассала
(Димерс Марк)
4:1
54'
 
Йоргенсен Николай
Тапия Ренато
64'
 
Нарсинг Лучано
Ларссон Сэм
66'
4:2
Бергёйс Стивен
67'
 
Тоорнстра Йенс
69'
Patrik Raitanen
Эссерс Клинт
 
77'
 
Кёкчю Оркун
Боттегин Эрик
82'
Карялайнен Расмус
Самбу Бассала
 
90'
Карялайнен Расмус
 
90'
Эль-Аблак Нассим
Димерс Марк
 
90'
Харрис Киэн
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд
Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фейеноорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:1 Фортуна Ситтард Кубок Фейеноорд 0:2 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 29 - 6 23
2. ПСВ 0:0 9 6 3 0 22 - 5 21
3. АЗ Алкмаар 1:1 9 6 2 1 19 - 4 20
4. Витесс 9 6 2 1 18 - 13 20
5. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
6. Утрехт 9 4 2 3 17 - 13 14
7. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
8. Виллем II 1:1 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Херенвен 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 9 3 3 3 17 - 18 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 9 3 1 5 9 - 16 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 9 0 1 8 8 - 29 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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