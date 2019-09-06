Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Витесс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|4.
|Витесс
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|5.
|Утрехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|6.
|Фейеноорд
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|7.
|Виллем II
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|3
|2
|16 - 15
|12
|9.
|Твенте
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|10.
|Хераклес
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Херенвен
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|Гронинген
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|14.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|8
|2
|1
|5
|13 - 20
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|8
|0
|1
|7
|8 - 26
|1
Витесс
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
Утрехт
0% (0)
2:1 Витесс
65.9% (27)
1:0 Витесс
9.8% (4)
3:2 Витесс
7.3% (3)
2:0 Витесс
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...