Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Витесс
 
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Стадион:
Утрехт

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Витесс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Витесс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Витесс Эредивизие Утрехт 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 8 6 2 0 22 - 5 20
3. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 18 - 3 19
4. Витесс 8 5 2 1 16 - 12 17
5. Утрехт 8 4 2 2 16 - 11 14
6. Фейеноорд 8 3 4 1 16 - 13 13
7. Виллем II 8 4 0 4 10 - 13 12
8. Спарта Роттердам 8 3 3 2 16 - 15 12
9. Твенте 8 3 3 2 16 - 16 12
10. Хераклес 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Херенвен 8 2 4 2 11 - 9 10
12. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
13. Гронинген 8 2 1 5 7 - 12 7
14. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
15. ПЕК Зволле 8 2 1 5 13 - 20 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 8 0 1 7 8 - 26 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Утрехт

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Витесс - Утрехт
    Витесс
    92.7% (38)
    Ничья
    7.3% (3)
    Утрехт
    0% (0)
    2:1 Витесс
    65.9% (27)
    1:0 Витесс
    9.8% (4)
    3:2 Витесс
    7.3% (3)
    2:0 Витесс
    4.9% (2)
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