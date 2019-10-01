Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Валенсия
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Алавес
0% (0)
2:0 Валенсия
39.5% (17)
2:1 Валенсия
20.9% (9)
1:0 Валенсия
18.6% (8)
3:1 Валенсия
7% (3)
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