Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Алавес

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля
Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
    Валенсия
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Алавес
    0% (0)
    2:0 Валенсия
    39.5% (17)
    2:1 Валенсия
    20.9% (9)
    1:0 Валенсия
    18.6% (8)
    3:1 Валенсия
    7% (3)
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