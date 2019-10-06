Испания: Ла Лига 2019-2020
19' Желтая карточкаСанчес Виктор
1:0
37' ГолБудимир Анте
61' Желтая карточкаЛьюис Лопес
62' Желтая карточкаНалдо Гомес
64' Желтая карточкаСальва Севилья
2:0
73' ГолСальва Севилья
15
Fran
Gamez
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Fran GamezЗащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
37'
1:0
61'
62'
64'
73'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б
Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|13.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|15.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|18.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Мальорка
30.7% (46)
Ничья
48% (72)
Эспаньол
21.3% (32)
1:1 Ничья
43.3% (65)
2:1 Мальорка
13.3% (20)
1:0 Мальорка
12% (18)
1:2 Эспаньол
11.3% (17)
0:1 Эспаньол
6.7% (10)
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