Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Састре Хуан не смог попасть в створ ударом издали

42' Удар от ворот произведет Эспаньол

42' Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

39' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Будимир Анте изменил счет на табло!

37' Мальорка имеет хороший шанс забить.

36' Удар от ворот произведет Эспаньол

35' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

34' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

29' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Эспаньол

26' Лаго Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

25' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

24' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Мальорка пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Педроса Адриа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Вальент Мартин не смог попасть в створ ударом издали

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

20' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Мальорка

20' Пространство открывается для Лэй У , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Судья подбегает и показывает Санчес Виктор из команды Эспаньол отложенную желтую карточку за фол.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Мальорка

16' Коршья Себастьен не смог попасть в створ ударом издали

16' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

14' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

9' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Коршья Себастьен из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

4' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эспаньол начинает с центра поля