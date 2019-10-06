Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Мальорка
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15052
Эспаньол
0'
19' Желтая карточка
Санчес Виктор
1:0
37' Гол
Будимир Анте
61' Желтая карточка
Льюис Лопес
62' Желтая карточка
Налдо Гомес
64' Желтая карточка
Сальва Севилья
2:0
73' Гол
Сальва Севилья
90'+4
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
15
Fran
Gamez
12
Баба
Идрис
14
Родригес
Даниэль
23
Фебас
Алейкс
8
Сальва
Севилья
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
13
Лопес
Диего
18
Коршья
Себастьен
15
Давид
Лопес
6
Льюис
Лопес
3
Педроса
Адриа
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
23
Гранеро
Эстебан
7
Лэй
У
31
Кампусано
Виктор
22
Варгас
Матиас
Мальорка
4-1-4-1
Эспаньол
4-3-3

Ход матча

19'
 
Санчес Виктор
37'
Будимир Анте
(Састре Хуан)
1:0
57'
Кубо Такефуса
Лаго Жуниор
 
61'
 
Льюис Лопес
62'
 
Налдо Гомес
Давид Лопес
62'
 
Налдо Гомес
64'
Сальва Севилья
 
69'
Кампос Хиско
Раильо Антонио
 
73'
Сальва Севилья
2:0
75'
 
Пьятти Пабло
Варгас Матиас
77'
Педраса Марк
Баба Идрис
 
78'
 
Мелендо Оскар
Рока Марк

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б
Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эспаньол 3:2 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:2 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Эспаньол Примера Мальорка 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Мальорка Примера Эспаньол 3:3 Мальорка Примера Мальорка 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Мальорка Первый дивизион Мальорка 2:2 Эспаньол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Гранада Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Осасуна Заявка 8 2 5 1 7 - 7 11
12. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
13. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сельта Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
15. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
18. Мальорка Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 2:0 Эспаньол
Мальорка
30.7% (46)
Ничья
48% (72)
Эспаньол
21.3% (32)
1:1 Ничья
43.3% (65)
2:1 Мальорка
13.3% (20)
1:0 Мальорка
12% (18)
1:2 Эспаньол
11.3% (17)
0:1 Эспаньол
6.7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...