Испания: Ла Лига 2019-2020

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Барселона
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Барселона 2:1 Интер Милан Хетафе 0:2 Барселона Барселона 2:1 Вильярреал Гранада 2:0 Барселона
Боруссия Д 0:0 Барселона Барселона 5:2 Валенсия Осасуна 2:2 Барселона Барселона 5:2 Бетис Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Барселона 2:1 Арсенал Виссел Кобе 0:2 Барселона Барселона 1:2 Челси Барселона 1:2 Валенсия Эйбар 2:2 Барселона Барселона 2:0 Хетафе Ливерпуль 4:0 Барселона Барселона 2:1 Риу-Бранку Сельта 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера
Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Севилья

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Барселона - Севилья
    Барселона
    85.2% (46)
    Ничья
    7.4% (4)
    Севилья
    7.4% (4)
    2:1 Барселона
    44.4% (24)
    2:0 Барселона
    16.7% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    3:1 Барселона
    5.6% (3)
    1:2 Севилья
    3.7% (2)
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