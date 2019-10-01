Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +11 =3 -6Барселона 2:1 Интер Милан Хетафе 0:2 Барселона Барселона 2:1 Вильярреал Гранада 2:0 Барселона
Боруссия Д 0:0 Барселона Барселона 5:2 Валенсия Осасуна 2:2 Барселона Барселона 5:2 Бетис Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Барселона 2:1 Арсенал Виссел Кобе 0:2 Барселона Барселона 1:2 Челси Барселона 1:2 Валенсия Эйбар 2:2 Барселона Барселона 2:0 Хетафе Ливерпуль 4:0 Барселона Барселона 2:1 Риу-Бранку Сельта 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: +14 =3 -3Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Барселона
85.2% (46)
Ничья
7.4% (4)
Севилья
7.4% (4)
2:1 Барселона
44.4% (24)
2:0 Барселона
16.7% (9)
2:2 Ничья
5.6% (3)
3:1 Барселона
5.6% (3)
1:2 Севилья
3.7% (2)
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