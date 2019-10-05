Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Великолепное видение игры демонстрирует Рочина Рубен из команды Леванте , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

94' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

90' Удар от ворот произведет Леванте

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Леганес

89' Рочина Рубен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

87' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Матч остановлен

87' Удар от ворот произведет Леванте

86' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

86' Айтор Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Как она упустила момент!?! Эн-Несири Юссеф имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

85' Леганес имеет хороший шанс забить.

85' Игра в одни ворота сейчас. Леганес доминирует и владеет мячом

84' Удар от ворот произведет Леванте

83' Пространство открывается для Арнаис Хосе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

83' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

79' Везу Рубен получил желтую карточку от судьи

78' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бустинса Унаи делает скидку назад вдоль ворот

77' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Леванте

75' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

75' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Леванте

72' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Леванте

71' Эн-Несири Юссеф не смог попасть в створ ударом издали

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

70' Удар от ворот произведет Леванте

70' Пространство открывается для Роке Меса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Роке Меса , обходя своих соперников

69' Удар от ворот произведет Леганес

69' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Моралес Луис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

67' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

65' Удар от ворот произведет Леванте

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Эн-Несири Юссеф из команды Леганес видит, как ее удар головой попадает в перекладину после того, как вратарь парирует мяч.

63' Кампанья Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Леганес

61' Моралес Луис не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Леванте

60' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

60' Рохер Марти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Руибаль Айтор из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Леванте имеет хороший шанс забить.

57' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

56' Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи

55' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

55' Хорошо играет на выходе Сориано Хуан - мяч в ее руках

54' Рохер Марти получил желтую карточку от судьи

53' Удар от ворот произведет Леванте

53' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Каррильо Гидо из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

49' Г О О О О Л Кампанья Хосе закручивает штрафной в сетку! Великолепно

48' Сегодняшная посещаемость составляет 10160 болельщиков