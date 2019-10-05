Испания: Ла Лига 2019-2020
1' Желтая карточкаВукчевич Никола
34' Желтая карточкаМирамон Хорхе
36' Желтая карточкаРесио Хосе
45' Желтая карточкаЛеон Серхио
45' Желтая карточкаОскар Родригес
0:1
45' ПенальтиРохер Марти
0:2
49' ГолКампанья Хосе
54' Желтая карточкаРохер Марти
56' Желтая карточкаСильва Хонатан
1:2
76' ГолБрайтвайт Мартин
79' Желтая карточкаВезу Рубен
1:2
80' Не забитый пенальтиБрайтвайт Мартин
13
Сориано
Хуан
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гранди АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
36'
45'
45'
45'
0:1
49'
0:2
54'
56'
76'
79'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал
Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте
Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Гранада
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Леганес
46.1% (70)
Ничья
41.4% (63)
Леванте
12.5% (19)
1:1 Ничья
32.2% (49)
1:0 Леганес
25% (38)
2:1 Леганес
15.8% (24)
0:1 Леванте
6.6% (10)
1:2 Леванте
4.6% (7)
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