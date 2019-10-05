Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Леганес
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10160
Леванте
0'
1' Желтая карточка
Вукчевич Никола
34' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
36' Желтая карточка
Ресио Хосе
45' Желтая карточка
Леон Серхио
45' Желтая карточка
Оскар Родригес
0:1
45' Пенальти
Рохер Марти
0:2
49' Гол
Кампанья Хосе
54' Желтая карточка
Рохер Марти
56' Желтая карточка
Сильва Хонатан
1:2
76' Гол
Брайтвайт Мартин
79' Желтая карточка
Везу Рубен
1:2
80' Не забитый пенальти
Брайтвайт Мартин
90'+7
13
Сориано
Хуан
19
Руибаль
Айтор
3
Бустинса
Унаи
12
Авазьем
Чидозье
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
8
Ресио
Хосе
6
Роке
Меса
18
Каррильо
Гидо
26
Эн-Несири
Юссеф
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
17
Вукчевич
Никола
7
Леон
Серхио
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Леганес
5-3-2
Леванте
4-3-3

Ход матча

1'
 
Вукчевич Никола
34'
 
Мирамон Хорхе
36'
Ресио Хосе
 
45'
 
Леон Серхио
45'
Оскар Родригес
 
45'
0:1
Рохер Марти
49'
0:2
Кампанья Хосе
54'
 
Рохер Марти
56'
Сильва Хонатан
 
60'
Брайтвайт Мартин
Оскар Родригес
 
60'
 
Мелеро Гонсало
Вукчевич Никола
64'
Арнаис Хосе
Руибаль Айтор
 
64'
 
Рочина Рубен
Кампанья Хосе
76'
Брайтвайт Мартин
(Бустинса Унаи)
1:2
79'
 
Везу Рубен
80'
Брайтвайт Мартин
1:2
82'
Кевин Родригес
Сиовас Димитрис
 
84'
 
Дуарте Оскар
Леон Серхио

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал
Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте
Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес 1:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Леганес Примера Леганес 0:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3. Гранада 0:1 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
13. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
14. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:2 Леванте
Леганес
46.1% (70)
Ничья
41.4% (63)
Леванте
12.5% (19)
1:1 Ничья
32.2% (49)
1:0 Леганес
25% (38)
2:1 Леганес
15.8% (24)
0:1 Леванте
6.6% (10)
1:2 Леванте
4.6% (7)
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