Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Гранада
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид
Гранада Последние 20 матчей: +14 =5 -1Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада
Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 11
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Реал Мадрид
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Гранада
0% (0)
2:0 Реал Мадрид
39.1% (18)
3:0 Реал Мадрид
19.6% (9)
2:1 Реал Мадрид
15.2% (7)
3:1 Реал Мадрид
8.7% (4)
4:0 Реал Мадрид
4.3% (2)
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