Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Гранада

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид
Гранада Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада
Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 11
Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера
Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Гранада

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада
    Реал Мадрид
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Гранада
    0% (0)
    2:0 Реал Мадрид
    39.1% (18)
    3:0 Реал Мадрид
    19.6% (9)
    2:1 Реал Мадрид
    15.2% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    8.7% (4)
    4:0 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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