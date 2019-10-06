Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
1:0
Конец матча
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 19690
Атлетик Б
21' Желтая карточкаБаленсиага Микель
40' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:0
74' ГолАспас Яго
77' Желтая карточкаЙерай Альварес
78' Желтая карточкаИньиго Мартинес
85' Желтая карточкаКапа Андер
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
74'
1:0
77'
78'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада
Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =8 -4Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б
Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|13.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|15.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|18.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Сельта
31.6% (48)
Ничья
46.7% (71)
Атлетик Б
21.7% (33)
1:1 Ничья
38.2% (58)
2:1 Сельта
17.1% (26)
1:0 Сельта
10.5% (16)
0:1 Атлетик Б
10.5% (16)
1:2 Атлетик Б
9.2% (14)
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