Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

94' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Олаза Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Олаза Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Браис Мендес из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

87' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мальо Уго из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

86' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

85' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Капа Андер получил желтую карточку от судьи

84' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Сельта

82' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

80' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

79' Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи

78' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Йерай Альварес получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Мальо Уго из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

68' Хорошая попытка от Сансет Ойян , был неплохой удар, но вратарь спас

67' Муньяин Икер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Санти Мина из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

64' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Удар от ворот произведет Сельта

64' Гарсия Рауль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

64' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Сегодняшная посещаемость составляет 19690 болельщиков

62' Удар от ворот произведет Сельта

62' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

60' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Йерай Альварес получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

54' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Рафинья Алькантара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Йокушлу Окай бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

52' Матч возобновлен

52' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Олаза Лукас из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

50' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Йокушлу Окай получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.