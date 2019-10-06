Испания: Ла Лига 2019-2020

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Сельта
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19690
Атлетик Б
0'
21' Желтая карточка
Баленсиага Микель
40' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:0
74' Гол
Аспас Яго
77' Желтая карточка
Йерай Альварес
78' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
85' Желтая карточка
Капа Андер
90'+5
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
12
Рафинья
Алькантара
14
Лоботка
Станислав
5
Йокушлу
Окай
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
Сельта
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Баленсиага Микель
40'
 
Гарсия Рауль
66'
 
Сансет Ойян
Де Маркос Оскар
71'
Браис Мендес
Рафинья Алькантара
 
74'
Аспас Яго
(Санти Мина)
1:0
77'
 
Йерай Альварес
78'
 
Иньиго Мартинес
81'
 
Адурис Ариц
Муньяин Икер
81'
 
Ларрасабаль Гаиска
Весга Микель
82'
Шейх Пап
Лоботка Станислав
 
85'
 
Капа Андер
88'
Пейнадо Франсиско
Денис Суарес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада
Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б
Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера
Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Гранада Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Осасуна Заявка 8 2 5 1 7 - 7 11
12. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
13. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сельта Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
15. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
18. Мальорка Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Атлетик Б
Сельта
31.6% (48)
Ничья
46.7% (71)
Атлетик Б
21.7% (33)
1:1 Ничья
38.2% (58)
2:1 Сельта
17.1% (26)
1:0 Сельта
10.5% (16)
0:1 Атлетик Б
10.5% (16)
1:2 Атлетик Б
9.2% (14)
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