Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Вильярреал

94' Роберт Ибаньес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

94' Матч возобновлен

94' Умпьерез Эридейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

93' Бакка Карлос получил желтую карточку от судьи

93' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

93' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

92' Касорла Санти ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Онтиверос Хавьер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

91' Рубен Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

88' Удар от ворот произведет Осасуна

88' Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

86' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

84' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Вильярреал

84' Торрес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

83' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

82' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

79' Г О О О О Л - Авила Эсекьель забивает!

79' Плохо играет Торрес Пау - неудачный вынос, и мяч у соперниц

79' Чуквезе Саму ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Вильярреал

77' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

75' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Торрес Пау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Осасуна

72' So close! Удар головой нанес Альбиоль Рауль но мяч выбили с ленточки!

72' Гарсия Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Хорошие скиллы дриблинга показывает Замбо-Ангисса Андре , обходя своих соперников

71' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Ойер Санхурхо получил желтую карточку от судьи

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

69' Удар от ворот произведет Осасуна

69' Морено Херард пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

69' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Вильярреал

67' Альбиоль Рауль получил желтую карточку от судьи

67' Хорошая попытка от Авила Эсекьель , был неплохой удар, но вратарь спас

67' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

64' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Вильярреал

63' Ойер Санхурхо из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Торрес Роберто из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Пенья Рубен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

61' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Сегодняшная посещаемость составляет 15349 болельщиков

60' Удар от ворот произведет Вильярреал

60' Гарсия Рубен из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

60' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гарсия Рубен , обходя своих соперников

60' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

59' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Вильярреал

57' Торрес Роберто пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

56' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Чуквезе Саму получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Умпьерез Эридейн получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Умпьерез Эридейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Чуквезе Саму на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Чуквезе Саму имела голевой момент, но вратарь перевела мяч на угловой!

53' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Касорла Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эступиньян Первис , обходя своих соперников

51' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хорошие скиллы дриблинга показывает Экамби Карл Токо , обходя своих соперников

51' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

50' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Касорла Санти из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Адриан Лопес , обходя своих соперников