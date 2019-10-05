Испания: Ла Лига 2019-2020
Осасуна
2:1
Конец матча
Стадион: Эль-Садар Зрители: 15349
Вильярреал
0:1
5' ГолТоррес Пау
13' Желтая карточкаВидаль Начо
1:1
46' ГолРонкалья Факундо
67' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
70' Желтая карточкаОйер Санхурхо
2:1
79' ГолАвила Эсекьель
90' Желтая карточкаБакка Карлос
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вильяр ХуанНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
13'
46'
1:1
67'
70'
79'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна
Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|13.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Осасуна
12.5% (19)
Ничья
30.9% (47)
Вильярреал
56.6% (86)
1:2 Вильярреал
37.5% (57)
1:1 Ничья
24.3% (37)
0:1 Вильярреал
9.2% (14)
1:0 Осасуна
5.3% (8)
1:3 Вильярреал
4.6% (7)
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