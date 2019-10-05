Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15349
Вильярреал
0'
0:1
5' Гол
Торрес Пау
13' Желтая карточка
Видаль Начо
1:1
46' Гол
Ронкалья Факундо
67' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
70' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
2:1
79' Гол
Авила Эсекьель
90' Желтая карточка
Бакка Карлос
90'+5
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
12
Ронкалья
Факундо
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
9
Авила
Эсекьель
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
19
Замбо-Ангисса
Андре
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
8
Касорла
Санти
17
Экамби
Карл
Токо
7
Морено
Херард
Осасуна
4-4-2
Вильярреал
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Торрес Пау
13'
Видаль Начо
 
46'
Ронкалья Факундо
1:1
67'
 
Альбиоль Рауль
68'
 
Онтиверос Хавьер
Экамби Карл Токо
70'
Ойер Санхурхо
 
74'
Роберт Ибаньес
Адриан Лопес
 
79'
Авила Эсекьель
2:1
82'
 
Бакка Карлос
Замбо-Ангисса Андре
83'
Монкайола Хон
Ойер Санхурхо
 
85'
Брашанац Дарко
Гарсия Рубен
 
86'
 
Тригерос Мануэль
Иборра Висенте
90'
 
Бакка Карлос

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна
Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна 1:4 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3. Гранада Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Осасуна Заявка 8 2 5 1 7 - 7 11
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
13. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
15. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Вильярреал
Осасуна
12.5% (19)
Ничья
30.9% (47)
Вильярреал
56.6% (86)
1:2 Вильярреал
37.5% (57)
1:1 Ничья
24.3% (37)
0:1 Вильярреал
9.2% (14)
1:0 Осасуна
5.3% (8)
1:3 Вильярреал
4.6% (7)
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