Испания: Ла Лига 2019-2020

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

48' Кике Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Эйбар

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иглесиас Борха , обходя своих соперников

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хоакин Санчес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Бетис

42' Папа Диоп пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

41' Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

34' Г О О О О Л - Орельяна Фабиан из команды Эйбар забивает с точки!

33' Каналес Серхио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

31' Удар от ворот произведет Эйбар

31' Матч возобновлен

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Бетис имеет хороший шанс забить.

29' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Бетис

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

24' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Эйбар

21' Пространство открывается для Морено Алекс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

21' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Бетис

12' Бигас Педро из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Морон Лорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

10' Удар от ворот произведет Эйбар

9' Судья подбегает и показывает Бигас Педро из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.

9' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

9' Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Бетис

7' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

4' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля