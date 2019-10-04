Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион: Зрители: 47056
Эйбар
0'
9' Желтая карточка
Бигас Педро
33' Желтая карточка
Каналес Серхио
0:1
34' Пенальти
Орельяна Фабиан
57' Желтая карточка
Арбилья Анайц
65' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
69'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
6
Педраса
Альфонсо
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
15
Морено
Алекс
9
Иглесиас
Борха
16
Морон
Лорен
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
14
Орельяна
Фабиан
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
Бетис
4-4-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

9'
 
Бигас Педро
33'
Каналес Серхио
 
34'
0:1
Орельяна Фабиан
46'
 
Техеро Альваро
Бигас Педро
57'
 
Арбилья Анайц
57'
Фекир Набиль
Педраса Альфонсо
 
65'
 
Эскаланте Гонсало

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе
Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол
Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эйбар 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эйбар Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера
Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Эйбар 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
15. Бетис 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Эйбар
Бетис
77.4% (120)
Ничья
18.7% (29)
Эйбар
3.9% (6)
2:1 Бетис
43.2% (67)
1:0 Бетис
19.4% (30)
1:1 Ничья
16.8% (26)
2:0 Бетис
9.7% (15)
1:2 Эйбар
1.9% (3)
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