Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 47056
Эйбар
9' Желтая карточкаБигас Педро
33' Желтая карточкаКаналес Серхио
0:1
34' ПенальтиОрельяна Фабиан
57' Желтая карточкаАрбилья Анайц
65' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
22 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
33'
34'
0:1
57'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе
Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол
Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Бетис
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Бетис
77.4% (120)
Ничья
18.7% (29)
Эйбар
3.9% (6)
2:1 Бетис
43.2% (67)
1:0 Бетис
19.4% (30)
1:1 Ничья
16.8% (26)
2:0 Бетис
9.7% (15)
1:2 Эйбар
1.9% (3)
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