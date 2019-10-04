Турция: Суперлига 2019-2020

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Малатьяспор
5:1
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
26' Желтая карточка
Oguz Yilmaz
27' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:0
28' Пенальти
Яхович Адис
28' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
2:0
34' Гол
Доналд Митчелл
38' Желтая карточка
Айтач Сакыб
3:0
61' Пенальти
Яхович Адис
62' Желтая карточка
Муравски Радослав
64' Желтая карточка
Шахан Олджай
3:1
65' Гол
Родальега Уго
4:1
69' Гол
Яхович Адис
76' Желтая карточка
Стаховяк Адам
79' Желтая карточка
Шалали Гилан
5:1
90' Гол
Яхович Адис
90'+4
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
6
Ялчин
Робин
16
Хадебе
Тинейдж
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
8
Murat
Yildirim
II
66
Гильерме
Маркес
20
Доналд
Митчелл
21
Фофана
Морике
18
Яхович
Адис
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
22
Сэпунару
Кристиан
15
Oguz
Yilmaz
21
Бергдич
Закария
61
Явру
Зеки
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
8
Муравски
Радослав
7
Родальега
Уго
Малатьяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Oguz Yilmaz
27'
 
Сэпунару Кристиан
28'
Яхович Адис
1:0
28'
 
Лопеш Тьягу
34'
Доналд Митчелл
2:0
38'
Айтач Сакыб
 
46'
 
Айсатти Исмаил
Сакей Айзаак
61'
Яхович Адис
3:0
62'
 
Муравски Радослав
64'
 
Шахан Олджай
65'
3:1
Родальега Уго
(Айсатти Исмаил)
67'
 
Эступиньян Оскар
Шахан Олджай
69'
Яхович Адис
(Гильерме Маркес)
4:1
72'
Шалали Гилан
Доналд Митчелл
 
73'
Bugra Cagiran
Фофана Морике
 
76'
 
Сако Хади
Бэрроу Моду
76'
 
Стаховяк Адам
79'
Шалали Гилан
 
84'
Каш Эркан
Айтач Сакыб
 
90'
Яхович Адис
(Гильерме Маркес)
5:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор
Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша Малатьяспор 2:5 Галатасарай Трабзонспор 2:1 Малатьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор
Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор 1:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Малатьяспор 3:1 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:1 Малатьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции
Малатьяспор 1:2 Денизлиспор Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 6 4 2 0 13 - 6 14
2. Газишехир Газиантеп 6 3 2 1 11 - 11 11
3. Фенербахче 7 3 2 2 11 - 7 11
4. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
5. Трабзонспор 6 2 3 1 11 - 8 9
6. Сивасспор 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Галатасарай 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Антальяспор 7 2 3 2 8 - 9 9
10. Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 10 - 8 8
11. Анкарагюджю 6 2 2 2 5 - 8 8
12. Ризеспор 6 2 2 2 5 - 9 8
13. Денизлиспор 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Касымпаша 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Гёзтепе 6 1 4 1 2 - 4 7
16. Бешикташ 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Кайсериспор 6 0 3 3 7 - 10 3
18. Генчлербирлиги 6 0 2 4 6 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Айтач Сакыб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Лопеш Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Яхович Адис из команды Малатьяспор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    27'
    Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Oguz Yilmaz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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