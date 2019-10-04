Турция: Суперлига 2019-2020
Малатьяспор
5:1
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Денизлиспор
26' Желтая карточкаOguz Yilmaz
27' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:0
28' ПенальтиЯхович Адис
28' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
2:0
34' ГолДоналд Митчелл
38' Желтая карточкаАйтач Сакыб
3:0
61' ПенальтиЯхович Адис
62' Желтая карточкаМуравски Радослав
64' Желтая карточкаШахан Олджай
3:1
65' ГолРодальега Уго
4:1
69' ГолЯхович Адис
76' Желтая карточкаСтаховяк Адам
79' Желтая карточкаШалали Гилан
5:1
90' ГолЯхович Адис
29
Шебаке
Иссам
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
18
Яхович
Адис
15
Oguz
Yilmaz
61
Явру
Зеки
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Джейлан УфукВратарь
- Защитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
25 Шалали ГиланПолузащитник
-
10 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тозлу ЭренНападающий
-
76 Ozer Ozdemir
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чалик БуракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
Ход матча
26'
28'
1:0
28'
34'
2:0
38'
61'
3:0
64'
65'
3:1
69'
4:1
76'
76'
79'
84'
90'
5:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =2 -10Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор
Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша Малатьяспор 2:5 Галатасарай Трабзонспор 2:1 Малатьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =7 -2Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор
Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Газишехир Газиантеп
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|3.
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|4.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|5.
|Трабзонспор
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|6.
|Сивасспор
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Галатасарай
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Антальяспор
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Анкарагюджю
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|12.
|Ризеспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|Денизлиспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Касымпаша
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Гёзтепе
|6
|1
|4
|1
|2 - 4
|7
|16.
|Бешикташ
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Кайсериспор
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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