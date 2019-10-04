Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
0:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
6' Гол
Ufuk Akyol
51' Желтая карточка
Mathias Zanka Jorgensen1
66' Желтая карточка
Белёзоглу Эмре
81' Желтая карточка
Боффин Рууд
89' Желтая карточка
Озмерт Хакан
90'+7
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
32
Mathias
Zanka
Jorgensen1
25
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
5
Белёзоглу
Эмре
20
Густаво
Луис
7
Туфан
Озан
10
Крузе
Макс
14
Чигерчи
Толга
94
Мурики
Ведат
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
5
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
28
Челюстка
Ондржей
19
Ufuk
Akyol
20
Чико
Луис
10
Гельсон
88
Озмерт
Хакан
23
Амилтон
Минервино
92
Шахешух
Атиф
Фенербахче
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Ufuk Akyol
(Гельсон)
46'
Зайц Миха
Чигерчи Толга
 
46'
 
Paul Mukairu
Гельсон
51'
Mathias Zanka Jorgensen1
 
61'
Тюрюдж Дениз
Белёзоглу Эмре
 
66'
Белёзоглу Эмре
 
70'
 
Синик Догукан
Амилтон Минервино
81'
 
Боффин Рууд
81'
Эрдинг Мевлут
Mathias Zanka Jorgensen1
 
81'
 
Альбайрак Эрен
Bahadir Ozturk
89'
 
Озмерт Хакан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор
Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:3 Фенербахче Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 6 4 2 0 13 - 6 14
2. Газишехир Газиантеп 6 3 2 1 11 - 11 11
3. Фенербахче 7 3 2 2 11 - 7 11
4. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
5. Трабзонспор 6 2 3 1 11 - 8 9
6. Сивасспор 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Галатасарай 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Антальяспор 7 2 3 2 8 - 9 9
10. Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 10 - 8 8
11. Анкарагюджю 6 2 2 2 5 - 8 8
12. Ризеспор 6 2 2 2 5 - 9 8
13. Денизлиспор 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Касымпаша 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Гёзтепе 6 1 4 1 2 - 4 7
16. Бешикташ 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Кайсериспор 6 0 3 3 7 - 10 3
18. Генчлербирлиги 6 0 2 4 6 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ufuk Akyol бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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