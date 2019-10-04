Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
0:1
Конец матча
Антальяспор
0:1
6' ГолUfuk Akyol
51' Желтая карточкаMathias Zanka Jorgensen1
66' Желтая карточкаБелёзоглу Эмре
81' Желтая карточкаБоффин Рууд
89' Желтая карточкаОзмерт Хакан
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
25
Боффин
Рууд
19
Ufuk
Akyol
20
Чико
Луис
10
Гельсон
88
Озмерт
Хакан
92
Шахешух
Атиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
10 ГельсонПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Шахешух АтифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
- Защитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
-
90 Halil Sevinc
-
12 Paul Mukairu
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
6'
0:1
46'
66'
81'
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =5 -6Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор
Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:3 Фенербахче Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Газишехир Газиантеп
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|3.
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|4.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|5.
|Трабзонспор
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|6.
|Сивасспор
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Галатасарай
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Антальяспор
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Анкарагюджю
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|12.
|Ризеспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|Денизлиспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Касымпаша
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Гёзтепе
|6
|1
|4
|1
|2 - 4
|7
|16.
|Бешикташ
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Кайсериспор
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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