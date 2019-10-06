Турция: Суперлига 2019-2020
Бешикташ
2:0
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Аланьяспор
19' Желтая карточкаBurak Yilmaz1
28' Желтая карточкаЛенс Джермейн
39' Желтая карточкаВиктор Руис
1:0
52' ПенальтиBurak Yilmaz1
53' Желтая карточкаБакасетас Тасос
65' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
65' Желтая карточкаСиссе Паписс
2:0
69' ГолДиаби Абдулай
86' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
22
Ляич
Адем
99
Бамму
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
23 Ребошу ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Октай МухаерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
- Защитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
-
71 Veysel Unal
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
19'
28'
39'
52'
1:0
53'
65'
65'
69'
2:0
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Трабзонспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Слован Братислава 4:2 Бешикташ
Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Умраньеспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 1:1 Ризеспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Сивасспор 3:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =9 -3Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор
Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Сивасспор
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Коньяспор
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Газишехир Газиантеп
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|6.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|7.
|Гёзтепе
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Галатасарай
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|9.
|Трабзонспор
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|Антальяспор
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Ризеспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|Бешикташ
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Денизлиспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|18.
|Кайсериспор
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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