Турция: Суперлига 2019-2020

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Бешикташ
2:0
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
19' Желтая карточка
Burak Yilmaz1
28' Желтая карточка
Ленс Джермейн
39' Желтая карточка
Виктор Руис
1:0
52' Пенальти
Burak Yilmaz1
53' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
65' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
65' Желтая карточка
Сиссе Паписс
2:0
69' Гол
Диаби Абдулай
86' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
90'+7
1
Кариус
Лорис
26
Токёз
Дорукхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
88
Эркин
Джанер
13
Хатчинсон
Атиба
10
Озьякуп
Огузхан
27
Ленс
Джермейн
22
Ляич
Адем
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
17
Burak
Yilmaz1
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
23
Велинтон
Соуза
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Сиопис
Манолис
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
99
Бамму
Ясин
9
Сиссе
Паписс
Бешикташ
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

19'
Burak Yilmaz1
 
28'
Ленс Джермейн
 
39'
Виктор Руис
 
46'
Диаби Абдулай
Ляич Адем
 
52'
Burak Yilmaz1
1:0
53'
 
Бакасетас Тасос
57'
 
Фернандес Джуниор
Бамму Ясин
65'
 
Гюлселам Джейхун
65'
 
Сиссе Паписс
66'
 
Джалма Кампуш
Гюлселам Джейхун
69'
Диаби Абдулай
(Burak Yilmaz1)
2:0
73'
Дуглас Перейра
Токёз Дорукхан
 
76'
 
Чагиран Муса
Байяно Вандерсон
85'
Уйсал Неджип
Ленс Джермейн
 
86'
 
Цавелас Георгиос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Трабзонспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Слован Братислава 4:2 Бешикташ
Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Умраньеспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 1:1 Ризеспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Сивасспор 3:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор
Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Бешикташ 2:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Аланьяспор 1:4 Бешикташ Суперлига Бешикташ 4:1 Аланьяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 7 4 2 1 13 - 8 14
2. Сивасспор 7 3 3 1 12 - 7 12
3. Коньяспор 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Газишехир Газиантеп 6 3 2 1 11 - 11 11
5. Фенербахче 7 3 2 2 11 - 7 11
6. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
7. Гёзтепе 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Галатасарай 7 2 4 1 6 - 6 10
9. Трабзонспор 6 2 3 1 11 - 8 9
10. Антальяспор 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Ризеспор 6 2 2 2 5 - 9 8
13. Бешикташ 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Денизлиспор 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Анкарагюджю 7 2 2 3 6 - 11 8
16. Касымпаша 7 2 1 4 7 - 11 7
17. Генчлербирлиги 7 0 3 4 6 - 12 3
18. Кайсериспор 7 0 3 4 7 - 14 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Виктор Руис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Бурак Йылмаз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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