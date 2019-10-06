Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
1:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 34071
Лион
19' Желтая карточкаМарсал Фернандо
37' Желтая карточкаЮссуф Зейду
1:0
90' ГолБерич Роберт
90' Желтая карточкаЛукас Жан
30
Мулен
Жесси
24
Перрен
Лоик
20
Буанга
Денис
28
Юссуф
Зейду
31
Charles
Abi
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
14
Дюбуа
Лео
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Charles AbiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Баич СтефанВратарь
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
37'
64'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен
Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 4
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|8.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 9
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|17.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|18.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Сент-Этьен
5.9% (9)
Ничья
28.8% (44)
Лион
65.4% (100)
1:2 Лион
39.9% (61)
1:1 Ничья
24.2% (37)
0:1 Лион
15% (23)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
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