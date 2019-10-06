Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 34071 болельщиков

98' Лукас Жан получил желтую карточку от судьи

96' Ох, нехорошо это выглядит. Дембеле Мусса I получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Дембеле Мусса I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

90' Матч возобновлен

89' Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

87' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ауа Уссем , обходя своих соперников

86' Удар от ворот произведет Лион

86' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

84' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

84' Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Лион остается без одного игрока, потому что Дюбуа Лео уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

82' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дюбуа Лео , обходя своих соперников

78' Дембеле Мусса I бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

78' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

75' Ауа Уссем нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

75' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ауа Уссем , обходя своих соперников

74' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дембеле Мусса I , обходя своих соперников

72' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Хорошо играет на выходе Мулен Жесси - мяч в ее руках

71' Юссуф Зейду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Лион

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

69' Колодзейчак Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Отличная игра от Депай Мемфис из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хорошие скиллы дриблинга показывает Трауко Мигель , обходя своих соперников

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

64' Дьони Луа из команды Сент-Этьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Буанга Денис хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

63' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

59' Буанга Денис не смог попасть в створ ударом издали

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

55' Хорошая попытка от Буанга Денис , был неплохой удар, но вратарь спас

55' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буанга Денис , обходя своих соперников

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ауа Уссем , обходя своих соперников

54' Игрок из команды Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Удар от ворот произведет Лион

51' Трауко Мигель пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

50' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Удар от ворот произведет Лион

47' Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

47' Выглядело как неплохой момент. Ауа Уссем из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля