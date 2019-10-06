Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 34071
Лион
0'
19' Желтая карточка
Марсал Фернандо
37' Желтая карточка
Юссуф Зейду
1:0
90' Гол
Берич Роберт
90' Желтая карточка
Лукас Жан
90'+8
30
Мулен
Жесси
5
Колодзейчак
Тимоти
24
Перрен
Лоик
4
Салиба
Вильям
20
Буанга
Денис
28
Юссуф
Зейду
6
М'Вила
Янн
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Ряд
31
Charles
Abi
9
Дьони
Луа
1
Лопеш
Антони
6
Марсело
Антонио
3
Андерсен
Йоаким
20
Марсал
Фернандо
4
Rafael
da
Silva1
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
14
Дюбуа
Лео
8
Ауа
Уссем
7
Терье
Мартен
11
Депай
Мемфис
Сент-Этьен
3-4-1-2
Лион
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Марсал Фернандо
37'
Юссуф Зейду
 
59'
 
Дембеле Мусса I
Терье Мартен
64'
Хазри Вахби
Дьони Луа
 
70'
 
Тете Кенни
Rafael da Silva1
79'
 
Лукас Жан
Мендес Тьяго
80'
Берич Роберт
Charles Abi
 
90'
Берич Роберт
(Будебуз Ряд)
1:0
90'
Кабай Йоан
Юссуф Зейду
 
90'
 
Лукас Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен
Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ
Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1
Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Реймс Заявка 9 4 2 3 8 - 4 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
8. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
13. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
14. Лион Заявка 9 2 3 4 14 - 9 9
15. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
17. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
18. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Лион
Сент-Этьен
5.9% (9)
Ничья
28.8% (44)
Лион
65.4% (100)
1:2 Лион
39.9% (61)
1:1 Ничья
24.2% (37)
0:1 Лион
15% (23)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
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