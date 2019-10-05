Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
39' ГолLeandro Diaz III
76' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
76' Желтая карточкаРохас Ариэль
2:0
80' ГолRamiro Carrera
2:1
90' ГолNahuel Lautaro Bustos
90' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
16
Рохас
Ариэль
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Морено ДайроНападающий
-
-
-
-
Ход матча
39'
76'
76'
80'
2:0
90'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =1 -12Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =1 -8Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|18.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|19.
|Сентраль Кордоба
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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