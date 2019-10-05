Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
39' Гол
Leandro Diaz III
76' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
76' Желтая карточка
Рохас Ариэль
2:0
80' Гол
Ramiro Carrera
2:1
90' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
90' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
90'+7
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
11
Фернандес
Хосе
Луис
8
Guillermo
Acosta
16
Рохас
Ариэль
21
Эрбес
Кристиан
27
Augusto
Lotti
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
20
Фрагапане
Франко
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
32
Tomas
Pochettino
27
Jony
Menendez
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
Атлетико Тукуман
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

Ход матча

39'
Leandro Diaz III
(Marcelo Ortiz)
1:0
54'
Ramiro Carrera
Augusto Lotti
 
56'
 
Морено Дайро
Tomas Pochettino
74'
 
Martin Payero
Фрагапане Франко
76'
Эрбес Кристиан
 
76'
Мелано Лукас
Рохас Ариэль
 
76'
Рохас Ариэль
 
80'
Ramiro Carrera
2:0
85'
Кастеллани Гонсало
Leandro Diaz III
 
86'
 
Mauro Valiente
Ignacio Mendez
90'
2:1
Nahuel Lautaro Bustos
(Морено Дайро)
90'
Javier Fabian Toledo
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Копа де ла Суперлига Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман Суперлига
Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман Примера Тальерес Кордоба 1:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба Примера Б Атлетико Тукуман 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
3. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
17. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
18. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
19. Сентраль Кордоба 8 2 2 4 5 - 9 8
20. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 8 1 0 7 5 - 14 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...