Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
1:0
28' Гол
Ромеро Максимильяно
45' Желтая карточка
Alexander Barboza
59' Желтая карточка
Nicolas Dominguez
68' Желтая карточка
Сильва Гастон
2:0
76' Гол
Thiago Almada
90' Желтая карточка
Pablo Galdames II
90'+4
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
30
Gaston
Gimenez
3
Brian
Ezequiel
Cufre
16
Lucas
Robertone
6
Гаго
Фернандо
8
Nicolas
Dominguez
10
Agustin
Bouzat
19
Ромеро
Максимильяно
11
Дженсон
Лукас
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Франко
Алан
26
Alexander
Barboza
20
Сильва
Гастон
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
11
Домингес
Сесильо
6
Санчес-Миньо
Хуан
34
Паласиос
Себастьян
Велес Сарсфилд
4-3-3
Индепендьенте
4-4-2

Ход матча

28'
Ромеро Максимильяно
1:0
45'
 
Alexander Barboza
55'
 
Роа Андрес Фелипе
Домингес Сесильо
59'
Nicolas Dominguez
 
64'
Thiago Almada
Дженсон Лукас
 
68'
 
Сильва Гастон
71'
 
Cristian Chavez I
Alexander Barboza
76'
Thiago Almada
(Ромеро Максимильяно)
2:0
78'
Leandro Miguel Fernandez
Ромеро Максимильяно
 
84'
 
Francisco Pizzini
Перес Пабло II
90'
Pablo Galdames II
Nicolas Dominguez
 
90'
Pablo Galdames II
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон
Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус
Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Суперлига Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Суперлига Индепендьенте 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:2 Индепендьенте Примера
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Примера Индепендьенте 0:4 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Индепендьенте 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Индепендьенте 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:0 Индепендьенте Примера А Велес Сарсфилд 0:0 Индепендьенте Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
3. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
4. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
5. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 13 - 12 16
7. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
8. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
9. Арсенал Саранди 9 5 0 4 15 - 8 15
10. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
16. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
20. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ромеро Максимильяно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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