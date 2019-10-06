Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Индепендьенте
1:0
28' ГолРомеро Максимильяно
45' Желтая карточкаAlexander Barboza
59' Желтая карточкаNicolas Dominguez
68' Желтая карточкаСильва Гастон
2:0
76' ГолThiago Almada
90' Желтая карточкаPablo Galdames II
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
28'
68'
76'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон
Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =2 -6Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус
Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Примера Индепендьенте 0:4 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Индепендьенте 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Индепендьенте 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:0 Индепендьенте Примера А Велес Сарсфилд 0:0 Индепендьенте Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|5.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|13 - 12
|16
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|8.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|9.
|Арсенал Саранди
|9
|5
|0
|4
|15 - 8
|15
|10.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|16.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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