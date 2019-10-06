Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Колон
20' Желтая карточкаGonzalo Escobar
25' Желтая карточкаNelson Acevedo
41' Желтая карточкаFernando Zuqui
1:0
55' ГолNicolas Mazzola
67' Желтая карточкаAlex Vigo
87' Желтая карточкаGabriel Esparza
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Gaston Comas
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Ход матча
20'
25'
41'
55'
1:0
67'
87'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Колон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|Ривер Плейт
|2:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 5
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|5.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|7.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|13 - 12
|16
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|10.
|Арсенал Саранди
|9
|5
|0
|4
|15 - 8
|15
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Патронато де Парана
|0:2
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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