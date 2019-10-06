Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Колон
0'
20' Желтая карточка
Gonzalo Escobar
25' Желтая карточка
Nelson Acevedo
41' Желтая карточка
Fernando Zuqui
1:0
55' Гол
Nicolas Mazzola
67' Желтая карточка
Alex Vigo
87' Желтая карточка
Gabriel Esparza
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
5
Nelson
Acevedo
10
Gabriel
Carabajal
12
Nicolas
Mazzola
9
Walter
Bou
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
28
Marcelo
Estigarribia1
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
Унион Санта-Фе
4-4-2
Колон
4-4-2

Ход матча

20'
 
Gonzalo Escobar
25'
Nelson Acevedo
 
41'
 
Fernando Zuqui
55'
Nicolas Mazzola
1:0
59'
 
Cristian Bernardi
Gonzalo Escobar
65'
Javier Mendez III
Ezequiel Bonifacio
 
67'
 
Alex Vigo
70'
 
Gabriel Esparza
Alex Vigo
76'
Gaston Comas
Jalil Elias
 
80'
Federico Milo
Nelson Acevedo
 
81'
 
Чанкалай Томас
Rodrigo Aliendro
87'
 
Gabriel Esparza

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Колон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Колон 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:1 Колон Суперлига Колон 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:2 Колон Примера
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Примера Колон 0:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Колон Примера Колон 0:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:0 Колон Примера Колон 2:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Колон Примера А Колон 0:2 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
3. Ривер Плейт 2:0 9 5 2 2 19 - 5 17
4. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
5. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
6. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
7. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
8. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 13 - 12 16
9. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
10. Арсенал Саранди 9 5 0 4 15 - 8 15
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Патронато де Парана 0:2 9 3 3 3 7 - 9 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
16. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Gonzalo Escobar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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