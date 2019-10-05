Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
5' Желтая карточка
Julian Fernandez II
40' Желтая карточка
Luciano Gomez
59' Желтая карточка
Родригес Денис
61' Желтая карточка
Julian Carranza
89' Желтая карточка
Лема Кристиан
89' Желтая карточка
Сивельи Ренато
90' Желтая карточка
Agustin Fontana
90'+5
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
20
Julian
Fernandez
II
26
Lucas
Villarruel
21
Родригес
Денис
30
Lucas
Albertengo
19
Rodrigo
Salinas2
11
Maxi
Rodriguez1
33
Конде
Эстебан
Нестор
24
Luciano
Gomez
6
Лолло
Лусиано
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
8
Бертоло
Николас
14
Виттор
Сержио
30
Jorge
Rodriguez
I
35
Урси
Агустин
21
Julian
Carranza
13
Junior
Arias
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Банфилд
4-4-2

Ход матча

5'
Julian Fernandez II
 
40'
 
Luciano Gomez
59'
Родригес Денис
 
61'
 
Julian Carranza
63'
Cristian Insaurralde
Родригес Денис
 
68'
 
Agustin Fontana
Julian Carranza
73'
Alexis Rodrigues
Rodrigo Salinas2
 
74'
 
Rodrigo Arciero
Бертоло Николас
82'
Морено Анибал
Lucas Villarruel
 
86'
 
Гутьеррес Хонас
Junior Arias
89'
Лема Кристиан
 
89'
 
Сивельи Ренато
90'
 
Agustin Fontana

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан
Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Банфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Банфилд Примера
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Банфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Банфилд Примера Банфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Банфилд 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Банфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
3. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
17. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
18. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
19. Сентраль Кордоба 8 2 2 4 5 - 9 8
20. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 8 1 0 7 5 - 14 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Julian Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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