Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Банфилд
5' Желтая карточкаJulian Fernandez II
40' Желтая карточкаLuciano Gomez
59' Желтая карточкаРодригес Денис
61' Желтая карточкаJulian Carranza
89' Желтая карточкаЛема Кристиан
89' Желтая карточкаСивельи Ренато
90' Желтая карточкаAgustin Fontana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
40'
59'
61'
89'
89'
90'
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан
Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Банфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Банфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Банфилд Примера Банфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Банфилд 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Банфилд Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|18.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|19.
|Сентраль Кордоба
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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