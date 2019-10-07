Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
19' Гол
Альмендра Агустин
42' Желтая карточка
Уртадо Хан
54' Желтая карточка
Alexis Mac Allister
82' Желтая карточка
Bautista Merlini
84' Желтая карточка
Марконе Иван
87' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90' Вторая желтая карточка
Буффарини Хулио
90'+7
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Родригес
Хуан
II
21
Мартинес
Эктор
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
10
Marcelo
Cardozo
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Fernando
Marquez
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
8
Alexis
Mac
Allister
23
Марконе
Иван
39
Альмендра
Агустин
34
Agustin
Obando
19
Сарате
Мауро
17
Уртадо
Хан
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Бока Хуниорс
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Альмендра Агустин
42'
 
Уртадо Хан
54'
 
Alexis Mac Allister
56'
Nicolas Mana
Julio Gonzalez
 
67'
 
Тевес Карлос
Сарате Мауро
68'
 
Рейносо Эмануэль1
Alexis Mac Allister
72'
Bautista Merlini
Кастро Алексис
 
82'
Bautista Merlini
 
84'
 
Марконе Иван
85'
Braian Ojeda
Diego Rodriguez IV
 
85'
 
Кампусано Хорман
Альмендра Агустин
87'
 
Буффарини Хулио
90'
 
Буффарини Хулио

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Бока Хуниорс 2:0 Дефенса и Хустисия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 9 6 3 0 10 - 1 21
2. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
3. Ривер Плейт 9 5 2 2 19 - 5 17
4. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
5. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
6. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
7. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
8. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 13 - 12 16
9. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
10. Арсенал Саранди 9 5 0 4 15 - 8 15
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Патронато де Парана 9 3 3 3 7 - 9 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
16. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
17. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Уртадо Хан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Альмендра Агустин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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