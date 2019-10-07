Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0:1
19' ГолАльмендра Агустин
42' Желтая карточкаУртадо Хан
54' Желтая карточкаAlexis Mac Allister
82' Желтая карточкаBautista Merlini
84' Желтая карточкаМарконе Иван
87' Желтая карточкаБуффарини Хулио
90' Вторая желтая карточкаБуффарини Хулио
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
19
Сарате
Мауро
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Nicolas ManaПолузащитник
- Нападающий
-
26 Braian Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Ход матча
19'
42'
82'
84'
87'
90'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|3
|0
|10 - 1
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|19 - 5
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|5.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|7.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|13 - 12
|16
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|10.
|Арсенал Саранди
|9
|5
|0
|4
|15 - 8
|15
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Патронато де Парана
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|17.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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