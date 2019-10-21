Германия: Бундеслига 2 2019-2020
0:1
14' ГолХинтерзеер Лукас
1:1
50' ГолКлос Фабиан
53' Желтая карточкаКлос Фабиан
29
Суку
Себио
25
Летсерт
Тимо
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
34 Jonas David
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
Ход матча
14'
0:1
50'
1:1
53'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия
Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Гамбург
Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Гамбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|2.
|Штуттгарт
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|3.
|Арминия
|1:1
|10
|5
|4
|1
|21 - 12
|19
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|5.
|Ян
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|6.
|Гройтер Фюрт
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|7.
|Хайденхайм
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Санкт-Паули
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Нюрнберг
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|10.
|Карлсруэ
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|Зандхаузен
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Ганновер 96
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|13.
|Оснабрюк
|10
|3
|2
|5
|10 - 9
|11
|14.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Дармштадт
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|16.
|Динамо Дрезден
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|17.
|Бохум
|10
|1
|6
|3
|19 - 22
|9
|18.
|Веен Висбаден
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
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