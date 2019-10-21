Германия: Бундеслига 2 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2019-2020
Арминия
1:1
Второй тайм: 58'
Гамбург
0'
0:1
14' Гол
Хинтерзеер Лукас
1:1
50' Гол
Клос Фабиан
53' Желтая карточка
Клос Фабиан
58'
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
14
Эдмундссон
Йохан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
25
Летсерт
Тимо
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
22
Харник
Мартин
8
Дуджак
Джереми
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
16
Хинтерзеер
Лукас
Арминия
4-3-3
Гамбург
4-1-4-1

Ход матча

14'
0:1
Хинтерзеер Лукас
46'
Ябо Рейнольд
Эдмундссон Йохан
 
50'
Клос Фабиан
1:1
53'
Клос Фабиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия
Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Гамбург
Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Гамбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Арминия 2:0 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Гамбург Товарищеские матчи Арминия 0:1 Гамбург Товарищеские матчи
Гамбург 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:4 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:1 Арминия Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 10 6 3 1 22 - 8 21
2. Штуттгарт 10 6 2 2 15 - 10 20
3. Арминия 1:1 10 5 4 1 21 - 12 19
4. Эрцгебирге Ауэ 10 5 3 2 18 - 16 18
5. Ян 10 4 2 4 18 - 14 14
6. Гройтер Фюрт 10 4 2 4 11 - 14 14
7. Хайденхайм 10 3 4 3 15 - 13 13
8. Санкт-Паули 10 3 4 3 14 - 13 13
9. Нюрнберг 10 3 4 3 18 - 18 13
10. Карлсруэ 10 3 4 3 16 - 18 13
11. Зандхаузен 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Ганновер 96 10 3 3 4 10 - 14 12
13. Оснабрюк 10 3 2 5 10 - 9 11
14. Хольштайн Киль 10 3 2 5 11 - 14 11
15. Дармштадт 10 2 5 3 10 - 13 11
16. Динамо Дрезден 10 2 3 5 12 - 20 9
17. Бохум 10 1 6 3 19 - 22 9
18. Веен Висбаден 10 2 2 6 13 - 24 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...