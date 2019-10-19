Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Вольфсбург
0'
8' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
13' Желтая карточка
Мбабу Кевин
20'
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
3
Сараччи
Марсело
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
7
Забитцер
Марсель
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
12
Перван
Павао
19
Мбабу
Кевин
5
Брума
Джеффри
32
Тиссеран
Марсель
2
William
de
Asevedo
Furtado1
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
40
Виктор
Жоао
II
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Вольфсбург
3-4-3

Ход матча

8'
 
Гилавоги Жошуа
13'
 
Мбабу Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг
Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =9 -0
Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн Галлешер 3:5 Вольфсбург Вольфсбург 8:1 Ницца Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Фенербахче 1:1 Вольфсбург ПСВ 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:1 Кан Ганза 1:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 4 4 0 10 - 4 16
3. Бавария 1:1 Заявка 8 4 3 1 21 - 9 15
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
5. Шальке 04 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Фрайбург 0:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9. Боруссия Д Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
10. Вердер 1:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 16 11
11. Герта 0:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
13. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
14. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
15. Аугсбург 1:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
16. Фортуна 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
17. Кёльн Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
18. Падерборн Заявка 7 0 1 6 9 - 19 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Гулач Петер сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
  • 18'
    Юпамекано Део ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 17'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 16'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 16'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 14'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    13'
    Мбабу Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья дает свисток. Мбабу Кевин атаковала опасно сзади, Поульсен Юссуф пострадал, и это штрафной удар
  • 12'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Хорошо играет на выходе Перван Павао - мяч в ее руках
  • 12'
    Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • 11'
    Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 10'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Нкунку Кристофер из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
  • 9'
    Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    8'
    Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Вернер Тимо
  • 7'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 5'
    Хорошая попытка от Вернер Тимо, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 5'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вернер Тимо и Сараччи Марсело из команды РБ Лейпциг.
  • 5'
    Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
  • Угловой
    4'
    Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 4'
    Уильям из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 4'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Поульсен Юссуф играет рукой
  • 3'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вольфсбург начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вольфсбург
РБ Лейпциг
84.1% (122)
Ничья
13.8% (20)
Вольфсбург
2.1% (3)
2:1 РБ Лейпциг
49.7% (72)
2:0 РБ Лейпциг
11.7% (17)
1:0 РБ Лейпциг
9.7% (14)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 РБ Лейпциг
8.3% (12)
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