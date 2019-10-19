Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Вольфсбург
8' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
13' Желтая карточкаМбабу Кевин
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
53 Tom Krauss
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ЛукасНападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг
Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =9 -0Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн Галлешер 3:5 Вольфсбург Вольфсбург 8:1 Ницца Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Фенербахче 1:1 Вольфсбург ПСВ 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:1 Кан Ганза 1:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Бавария
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|21 - 9
|15
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|10.
|Вердер
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|13.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|18.
|Падерборн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 19
|1
РБ Лейпциг
84.1% (122)
Ничья
13.8% (20)
Вольфсбург
2.1% (3)
2:1 РБ Лейпциг
49.7% (72)
2:0 РБ Лейпциг
11.7% (17)
1:0 РБ Лейпциг
9.7% (14)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 РБ Лейпциг
8.3% (12)
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