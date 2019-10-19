Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

18' Гулач Петер сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

18' Юпамекано Део ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мбабу Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хорошо играет на выходе Перван Павао - мяч в ее руках

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

8' Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи

7' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

5' Хорошая попытка от Вернер Тимо , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Уильям из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вольфсбург начинает с центра поля