Германия: Бундеслига 2019-2020
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Prezero Arena
Шальке 04
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
22
Фогт
Кевин
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
22 Фогт КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бавария 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Фрайбург
Байер Л 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Вердер Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04
Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|22 - 10
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|6.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|13.
|Фортуна
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|15.
|Кёльн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 21
|6
|18.
|Падерборн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|9 - 22
|1
Хоффенхайм
25% (36)
Ничья
41% (59)
Шальке 04
34% (49)
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:2 Шальке 04
21.5% (31)
2:1 Хоффенхайм
14.6% (21)
2:2 Ничья
6.9% (10)
2:0 Хоффенхайм
4.9% (7)
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