Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Шальке 04
0' 23'
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
25
Акпогума
Кевин
21
Хюбнер
Бенжамин
29
Сков
Роберт
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
23
Адамян
Саргис
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
28
Шёпф
Алессандро
25
Арит
Амин
14
Матондо
Рабби
19
Бургшталлер
Гвидо
Хоффенхайм
4-1-4-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бавария 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Фрайбург
Байер Л 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Вердер Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04
Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 8 5 1 2 15 - 7 16
2. Вольфсбург Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 22 - 10 15
4. Боруссия Д Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
5. РБ Лейпциг Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
6. Шальке 04 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
7. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
9. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10. Герта Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вердер Заявка 8 2 3 3 13 - 17 9
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
13. Фортуна Заявка 8 2 1 5 10 - 14 7
14. Унион Берлин Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
15. Кёльн Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 18 6
17. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 10 - 21 6
18. Падерборн Заявка 8 0 1 7 9 - 22 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Шальке 04
Хоффенхайм
25% (36)
Ничья
41% (59)
Шальке 04
34% (49)
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:2 Шальке 04
21.5% (31)
2:1 Хоффенхайм
14.6% (21)
2:2 Ничья
6.9% (10)
2:0 Хоффенхайм
4.9% (7)
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