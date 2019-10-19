Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Alte Foersterei
Фрайбург
1:0
2' ГолMarius Buelter
12' Желтая карточкаГентнер Кристиан
25
Кох
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кох РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Никлас Тид
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Фрайбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург
Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург Линкс Райнау 0:2 Фрайбург Фрайбург 5:1 Нюрнберг Ганновер 96 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Фортуна
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Бавария
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|21 - 9
|15
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|10.
|Вердер
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|13.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|18.
|Падерборн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 19
|1
Унион Берлин
23.8% (35)
Ничья
27.2% (40)
Фрайбург
49% (72)
1:2 Фрайбург
29.9% (44)
1:1 Ничья
22.4% (33)
1:0 Унион Берлин
10.9% (16)
2:1 Унион Берлин
9.5% (14)
0:1 Фрайбург
8.8% (13)
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