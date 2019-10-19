Германия: Бундеслига 2019-2020

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Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Фрайбург
0'
1:0
2' Гол
Marius Buelter
12' Желтая карточка
Гентнер Кристиан
21'
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
29
Паренсен
Михаэль
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
25
Christopher
Lenz
32
Ингвартсен
Маркус
10
Андерссон
Себастьян
15
Marius
Buelter
1
Шволов
Александер
3
Линхарт
Филипп
25
Кох
Робин
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
6
Абраши
Амир
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
11
Вальдшмидт
Лука
9
Хёлер
Лукас
Унион Берлин
3-4-3
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

2'
Marius Buelter
(Christopher Lenz)
1:0
12'
Гентнер Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Фрайбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург
Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург Линкс Райнау 0:2 Фрайбург Фрайбург 5:1 Нюрнберг Ганновер 96 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Фортуна

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин 2:1 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Фрайбург 0:5 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 4 4 0 10 - 4 16
3. Бавария 1:1 Заявка 8 4 3 1 21 - 9 15
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
5. Шальке 04 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Фрайбург 0:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9. Боруссия Д Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
10. Вердер 1:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 16 11
11. Герта 0:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
13. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
14. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
15. Аугсбург 1:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
16. Фортуна 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
17. Кёльн Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
18. Падерборн Заявка 7 0 1 6 9 - 19 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Фрайбург
Унион Берлин
23.8% (35)
Ничья
27.2% (40)
Фрайбург
49% (72)
1:2 Фрайбург
29.9% (44)
1:1 Ничья
22.4% (33)
1:0 Унион Берлин
10.9% (16)
2:1 Унион Берлин
9.5% (14)
0:1 Фрайбург
8.8% (13)
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