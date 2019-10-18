Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче

94' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

93' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сегодняшная посещаемость составляет 50800 болельщиков

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хорошая попытка от Диаби Мусса , был неплохой удар, но вратарь спас

90' Рённов Фредерик выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

90' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

89' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хорошо играет на выходе Рённов Фредерик - мяч в ее руках

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

84' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Дост Бас изменил счет на табло!

78' Хавец Кай пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

78' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хавец Кай , обходя своих соперников

78' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Хавец Кай нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

75' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

74' Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

73' После проверки VAR рефери поменял решение - Байер Л не будет бить пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

70' Отличная игра от Соу Джибриль из команды Айнтрахт Фр . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

69' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Пространство открывается для Фолланд Кевин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

66' Хорошо играет на выходе Градецки Лукаш - мяч в ее руках

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Венделл Боргес получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Хорошо играет на выходе Рённов Фредерик - мяч в ее руках

59' Хорошо играет на выходе Градецки Лукаш - мяч в ее руках

58' Хорошая попытка от Хавец Кай , был неплохой удар, но вратарь спас

58' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хавец Кай , обходя своих соперников

58' Хорошая попытка от Костич Филип , был неплохой удар, но вратарь спас

57' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошая попытка от Беллараби Карим , был неплохой удар, но вратарь спас

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

54' Пространство открывается для Фолланд Кевин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

53' Хорошая попытка от Беллараби Карим , был неплохой удар, но вратарь спас

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Хавец Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

50' Хавец Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Костич Филип , обходя своих соперников

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля