Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
3:0
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 50800
Байер Л
1:0
4' ГолПасьенса Гонсало
16' Желтая карточкаДрагович Александр
2:0
17' ПенальтиПасьенса Гонсало
44' Желтая карточкаФернандеш Желсон
73' Undefined phrase: football_event_Айнтрахт Франкфурт
3:0
80' ГолДост Бас
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
17'
2:0
44'
80'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =5 -8Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин
Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Байер Л: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 16
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|15.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|18.
|Падерборн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 19
|1
Айнтрахт Фр
30.7% (46)
Ничья
42.7% (64)
Байер Л
26.7% (40)
1:1 Ничья
28.7% (43)
2:1 Айнтрахт Фр
22.7% (34)
1:2 Байер Л
16.7% (25)
2:2 Ничья
12% (18)
0:1 Байер Л
7.3% (11)
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