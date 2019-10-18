Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 50800
Байер Л
0'
1:0
4' Гол
Пасьенса Гонсало
16' Желтая карточка
Драгович Александр
2:0
17' Пенальти
Пасьенса Гонсало
44' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
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Айнтрахт Франкфурт
3:0
80' Гол
Дост Бас
90'+4
32
Рённов
Фредерик
18
Туре
Альмами
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
5
Фернандеш
Желсон
24
Да
Коста
Данни
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
39
Пасьенса
Гонсало
9
Дост
Бас
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
6
Драгович
Александр
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
31
Фолланд
Кевин
13
Аларио
Лукас
Айнтрахт Фр
3-1-4-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

4'
Пасьенса Гонсало
(Да Коста Данни)
1:0
16'
 
Драгович Александр
17'
Пасьенса Гонсало
2:0
30'
Абрахам Давид
Туре Альмами
 
30'
 
Беллараби Карим
Вайзер Митчелл
44'
Фернандеш Желсон
 
64'
 
Бендер Ларс
Венделл Боргес
73'
Айнтрахт Франкфурт
 
80'
Дост Бас
(Костич Филип)
3:0
82'
 
Диаби Мусса
Аларио Лукас
84'
Кор Доминик
Соу Джибриль
 
85'
Гачинович Мийат
Дост Бас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин
Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Байер Л: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига
Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Вольфсбург Заявка 7 4 3 0 10 - 4 15
3. Бавария Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
4. РБ Лейпциг Заявка 7 4 2 1 15 - 7 14
5. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 15 - 7 14
6. Шальке 04 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9. Боруссия Д Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
10. Герта Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Вердер Заявка 7 2 2 3 12 - 16 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
14. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
15. Фортуна Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
16. Унион Берлин Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Кёльн Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
18. Падерборн Заявка 7 0 1 6 9 - 19 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л
Айнтрахт Фр
30.7% (46)
Ничья
42.7% (64)
Байер Л
26.7% (40)
1:1 Ничья
28.7% (43)
2:1 Айнтрахт Фр
22.7% (34)
1:2 Байер Л
16.7% (25)
2:2 Ничья
12% (18)
0:1 Байер Л
7.3% (11)
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