Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Merkur-Arena
Ред Булл Зальцбург
1:0
17' ГолIvan Ljubic2
20
Донкор
Исаак
30
Ivan
Ljubic2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ivan Ljubic2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
17'
1:0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм
Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Штурм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ред Булл Зальцбург: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|11
|9
|1
|1
|46 - 10
|28
|2.
|ЛАСК
|2:1
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|1:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Маттерсбург
|1:2
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|9.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Адмира
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 28
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|11
|2
|1
|8
|16 - 28
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
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