Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Штурм
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
17' Гол
Ivan Ljubic2
36'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
20
Донкор
Исаак
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
25
Хирлэндер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
30
Ivan
Ljubic2
21
Домингес
Хуан
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
1
Станкович
Чичан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
34
Понграчич
Марин
39
Вебер
Максимилиан
19
Камара
Мохамед
VII
4
Ашимеру
Маджид
14
Собослаи
Доминик
37
Окугава
Масая
7
Койта
Секу
30
Холанн
Эрлинг
Штурм
5-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-2-2-2

Ход матча

17'
Ivan Ljubic2
1:0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм
Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Штурм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ред Булл Зальцбург: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 11 9 1 1 46 - 10 28
2. ЛАСК 2:1 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 1:0 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Аустрия Вена 10 3 2 5 14 - 20 11
8. Маттерсбург 1:2 11 3 1 7 15 - 27 10
9. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Адмира 2:0 11 2 2 7 10 - 28 8
11. Альтах 0:2 11 2 1 8 16 - 28 7
12. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ivan Ljubic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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