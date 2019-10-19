Словакия: Суперлига 2019-2020
Нитра
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Стидион под Зобором
Ружомберок
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +3 =5 -12Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра
Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь
Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин
Последние игры между собой
Нитра: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|12
|9
|2
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|12
|8
|3
|1
|32 - 10
|27
|3.
|ДАК
|11
|7
|1
|3
|21 - 13
|22
|4.
|Спартак Трнава
|0:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|5.
|Злате Моравце
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|6.
|Ружомберок
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|7.
|Тренчин
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|8.
|Середь
|1:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|9.
|Земплин
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|10.
|Сеница
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Погронье
|0:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 24
|10
|12.
|Нитра
|0:0
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
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