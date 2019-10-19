Словакия: Суперлига 2019-2020

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Нитра
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ружомберок
0' 36'

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра
Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь
Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин

Последние игры между собой

Нитра: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига
Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 12 9 2 1 25 - 8 29
2. Слован Братислава 0:0 12 8 3 1 32 - 10 27
3. ДАК 11 7 1 3 21 - 13 22
4. Спартак Трнава 0:1 12 5 2 5 16 - 15 17
5. Злате Моравце 11 4 4 3 13 - 14 16
6. Ружомберок 0:0 12 3 5 4 12 - 14 14
7. Тренчин 11 3 4 4 19 - 19 13
8. Середь 1:0 12 3 4 5 13 - 18 13
9. Земплин 0:1 12 3 3 6 12 - 16 12
10. Сеница 11 3 2 6 12 - 21 11
11. Погронье 0:0 12 2 4 6 11 - 24 10
12. Нитра 0:0 12 2 2 8 10 - 24 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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