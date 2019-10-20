Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Волос
21' Желтая карточкаJoaquin Torres
23' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
0:1
24' ГолJoaquin Torres
1:1
31' ГолЛивайя Марко
45' Красная карточкаМуньис Хуан
49' Желтая карточкаAndre Simoes1
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
21'
24'
0:1
31'
1:1
45'
49'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос
Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма
Последние игры между собой
АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|7
|5
|2
|0
|16 - 9
|17
|3.
|Ксанти
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|ОФИ
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|АЕК
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Волос
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Лариса
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Арис Салоники
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Атромитос
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|Астерас
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|12.
|Паниониос
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Панаитоликос
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
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