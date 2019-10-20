Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Волос
0'
21' Желтая карточка
Joaquin Torres
23' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
0:1
24' Гол
Joaquin Torres
1:1
31' Гол
Ливайя Марко
45' Красная карточка
Муньис Хуан
49' Желтая карточка
Andre Simoes1
60'
16
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
23
Хульт
Никлас
25
Галанопулос
Костас
8
Andre
Simoes1
7
Верде
Даниэле
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
18
Оливейра
Нелсон
1
Athanasios
Garavelis
22
Lefteris
Lyratzis
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
5
Augusto
Max
6
Цоканис
Тасос
18
Joaquin
Torres
8
Муньис
Хуан
23
Fernando
Joao
26
Ендришек
Эрик
АЕК
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Joaquin Torres
23'
 
Диамантис Апостолос
24'
0:1
Joaquin Torres
(Муньис Хуан)
31'
Ливайя Марко
(Манталос Петрос)
1:1
45'
 
Муньис Хуан
49'
Andre Simoes1
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос
Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма

Последние игры между собой

АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос 1:3 АЕК Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПАОК 7 5 2 0 16 - 9 17
3. Ксанти 7 5 0 2 10 - 8 15
4. ОФИ 7 4 1 2 15 - 8 13
5. АЕК 1:1 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Волос 1:1 7 3 1 3 8 - 13 10
7. Лариса 7 2 3 2 9 - 7 9
8. Арис Салоники 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Атромитос 0:1 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Панатинаикос 1:0 7 2 2 3 5 - 10 8
11. Астерас 7 2 0 5 8 - 12 6
12. Паниониос 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ламия 7 0 4 3 4 - 11 4
14. Панаитоликос 7 0 2 5 5 - 12 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Андре Симоэс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНА! - Муньис Хуан получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ливайя Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Joaquin Torres бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Диамантис Апостолос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Joaquin Torres получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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