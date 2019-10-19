Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
11' Гол
Судани Эль-Арби
38' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
1:1
45' Гол
Наби Адил
45'+2
1
Са
Жозе
35
Торосидис
Василис
34
Пападопулос
Авраам
3
Семеду
Рубен
23
Кутрис
Леонардо
8
Guilherme
dos
Santos1
5
Бухалакис
Андреас
2
Судани
Эль-Арби
22
Ловера
Максимилиано
10
Поденсе
Даниэл
9
Герреро
Мигель
Анхель
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Juan
Neira1
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
Олимпиакос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

11'
Судани Эль-Арби
(Поденсе Даниэл)
1:0
38'
Ловера Максимилиано
 
45'
1:1
Наби Адил

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос
Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос
Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Ксанти 6 5 0 1 10 - 7 15
3. ПАОК 6 4 2 0 13 - 9 14
4. ОФИ 1:1 7 4 2 1 15 - 7 14
5. АЕК 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Волос 6 3 0 3 7 - 12 9
7. Лариса 0:0 7 2 3 2 7 - 5 9
8. Атромитос 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Арис Салоники 6 1 2 3 10 - 9 5
10. Панатинаикос 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Паниониос 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ламия 6 0 4 2 4 - 8 4
13. Астерас 6 1 0 5 7 - 12 3
14. Панаитоликос 0:0 7 0 2 5 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...