Греция: Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Караискакис
ОФИ
1:0
11' ГолСудани Эль-Арби
38' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
1:1
45' ГолНаби Адил
1
Са
Жозе
10
Наби
Адил
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
11'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +16 =3 -1Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос
Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =4 -8ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Ксанти
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|3.
|ПАОК
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|4.
|ОФИ
|1:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|5.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|7.
|Лариса
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Арис Салоники
|6
|1
|2
|3
|10 - 9
|5
|10.
|Панатинаикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Паниониос
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Астерас
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
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