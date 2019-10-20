Румыния: Первая лига 2019-2020

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Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
13' Гол
Флоря Константин
25' Желтая карточка
Ionut Pantiru
26'
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
16
Пициан
Андрей
14
Mihai
Leca
2
Marius
Martac
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
80
Denis
Dumitrascu
20
Cristian
Negut
11
Флоря
Константин
23
Ioan
Dumiter
99
Andrei
Vlad2
2
Крецу
Валентин
48
Чорбаджийски
Божидар
16
Планич
Богдан
3
Ionut
Pantiru
20
Вынэ
Йонуц
17
Кристя
Юлиан
10
Тэнасе
Флорин
11
Olimpiu
Morutan
9
Ньоэр
Харлем-Эдди
14
Моутинью
Тьерри
Киндия Тырговиште
ФКСБ

Ход матча

13'
Флоря Константин
(Cristian Negut)
1:0
25'
 
Ionut Pantiru

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси
Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 8 3 2 31 - 11 27
2. Вииторул Констанца 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Университатя Крайова 13 7 2 4 18 - 14 23
4. Газ Метан Mедиаш 13 6 3 4 22 - 19 21
5. Астра 13 5 4 4 17 - 16 19
6. КСМ Политехника Яссы 12 4 6 2 15 - 11 18
7. Киндия Тырговиште 1:0 13 5 3 5 16 - 17 18
8. Динамо Бухарест 13 5 2 6 18 - 21 17
9. Ботошани 12 3 7 2 18 - 18 16
10. ФКСБ 0:1 13 4 3 6 14 - 19 15
11. Сепси 13 2 9 2 13 - 11 15
12. Германнштадт 13 3 3 7 11 - 22 12
13. Академика Клинчени 13 2 4 7 16 - 26 10
14. Волунтари 13 1 3 9 8 - 26 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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