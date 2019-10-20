Румыния: Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Илие Оана
ФКСБ
1:0
13' ГолФлоря Константин
25' Желтая карточкаIonut Pantiru
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
14
Mihai
Leca
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
23
Ioan
Dumiter
99
Andrei
Vlad2
20
Вынэ
Йонуц
17
Кристя
Юлиан
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ioan DumiterНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
-
-
-
-
99 Robert Neciu
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
-
99 Andrei Vlad2Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хора ИоанНападающий
-
49 Юхвель ТсумуНападающий
-
88 Попа АдрианНападающий
-
92 Romeo Nita
-
Главный тренер: Bogdan Vintila
Ход матча
13'
25'
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +11 =4 -5Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси
Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =5 -7ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|8
|3
|2
|31 - 11
|27
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Университатя Крайова
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|5.
|Астра
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|8.
|Динамо Бухарест
|13
|5
|2
|6
|18 - 21
|17
|9.
|Ботошани
|12
|3
|7
|2
|18 - 18
|16
|10.
|ФКСБ
|0:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|11.
|Сепси
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Германнштадт
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|13.
|Академика Клинчени
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|14.
|Волунтари
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
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