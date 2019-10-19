Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Альтах
0:2
Первый тайм: 35'

Стадион:
Адмира
0'
0:1
11' Гол
Morten Hjulmand
0:2
21' Гол
Бакыш Синан
23' Желтая карточка
Morten Hjulmand
35'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
6
Philipp
Schmiedl
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
4
Samuel
Gouet
18
Цвишенбруггер
Ян
7
Гебауэр
Кристиан
20
Johannes
Tartarotti
37
Бериша
Мергим
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
37
Leonardo
Lukacevic
18
Лакнер
Маркус
22
Marcus
Maier
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
31
Пуш
Коля
11
Бакыш
Синан
Альтах
4-4-1-1
Адмира
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Morten Hjulmand
(Emanuel Aiwu)
21'
0:2
Бакыш Синан
23'
 
Morten Hjulmand

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах
Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира
Адмира Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс
Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига
Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 11 9 1 1 46 - 10 28
2. ЛАСК 2:1 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 1:0 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Аустрия Вена 10 3 2 5 14 - 20 11
8. Маттерсбург 1:2 11 3 1 7 15 - 27 10
9. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Адмира 2:0 11 2 2 7 10 - 28 8
11. Альтах 0:2 11 2 1 8 16 - 28 7
12. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Morten Hjulmand получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Morten Hjulmand бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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