Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Адмира
0:1
11' ГолMorten Hjulmand
0:2
21' ГолБакыш Синан
23' Желтая карточкаMorten Hjulmand
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
55
Fabian
Menig
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
31
Пуш
Коля
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
-
-
20 Marco Kadlec
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Ход матча
11'
0:1
21'
0:2
23'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах
Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира
Адмира Последние 20 матчей: +3 =6 -11Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс
Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|11
|9
|1
|1
|46 - 10
|28
|2.
|ЛАСК
|2:1
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|1:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Маттерсбург
|1:2
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|9.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Адмира
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 28
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|11
|2
|1
|8
|16 - 28
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
Загрузка...