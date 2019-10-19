Австрия: Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
2:2
Первый тайм: 36'
Стадион: TGW Arena
Маттерсбург
0:1
6' ГолГрубер Андреас
1:1
10' ГолТраунер Гернот
14' Желтая карточкаКуэн Андреас
2:1
24' ГолГойгингер Томас
27' Желтая карточкаPhilipp Erhardt
29' Желтая карточкаChristoph HALPER
2:2
34' ГолNedejko Malic
29
Рагуц
Марко
18
Lukas
Rath
12
Florian
Hart
10
Jano
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Lukas RathЗащитник
-
12 Florian HartЗащитник
-
10 JanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Franz Ponweiser
Ход матча
6'
0:1
10'
1:1
14'
24'
2:1
27'
29'
34'
2:2
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905
Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Альтах 0:2 Маттерсбург Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 3:3 Штурм
Маттерсбург 0:2 Ваттенс Адмира 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек Маттерсбург 0:0 Халадаш Маттерсбург 2:3 Капфенберг Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 4:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:0 Рапид Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Маттерсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Маттерсбург 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Бундеслига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 3:0 ЛАСК Эрсте Лига Маттерсбург 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Маттерсбург Эрсте Лига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Кубок Австрии Маттерсбург 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 2:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|11
|9
|1
|1
|46 - 10
|28
|2.
|ЛАСК
|2:1
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|1:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Маттерсбург
|1:2
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|9.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Адмира
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 28
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|11
|2
|1
|8
|16 - 28
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
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