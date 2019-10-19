Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
2:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Маттерсбург
0'
0:1
6' Гол
Грубер Андреас
1:1
10' Гол
Траунер Гернот
14' Желтая карточка
Куэн Андреас
2:1
24' Гол
Гойгингер Томас
27' Желтая карточка
Philipp Erhardt
29' Желтая карточка
Christoph HALPER
2:2
34' Гол
Nedejko Malic
36'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
1
Кустер
Маркус
21
Саломон
Патрик
4
Nedejko
Malic
18
Lukas
Rath
12
Florian
Hart
10
Jano
11
Грубер
Андреас
6
Philipp
Erhardt
30
Куэн
Андреас
14
Christoph
HALPER
33
Patrick
Buerger
ЛАСК
3-4-2-1
Маттерсбург
4-1-4-1

Ход матча

6'
0:1
Грубер Андреас
(Куэн Андреас)
10'
Траунер Гернот
(Михорл Петер)
1:1
14'
 
Куэн Андреас
24'
Гойгингер Томас
2:1
27'
 
Philipp Erhardt
29'
 
Christoph HALPER
34'
2:2
Nedejko Malic

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905
Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Альтах 0:2 Маттерсбург Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 3:3 Штурм
Маттерсбург 0:2 Ваттенс Адмира 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек Маттерсбург 0:0 Халадаш Маттерсбург 2:3 Капфенберг Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 4:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:0 Рапид Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Маттерсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ЛАСК 2:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:3 ЛАСК Бундеслига Маттерсбург 2:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:1 Маттерсбург Бундеслига
Маттерсбург 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Бундеслига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 3:0 ЛАСК Эрсте Лига Маттерсбург 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Маттерсбург Эрсте Лига ЛАСК 2:2 Маттерсбург Кубок Австрии Маттерсбург 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 2:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile) Маттерсбург 3:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 11 9 1 1 46 - 10 28
2. ЛАСК 2:1 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 1:0 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Аустрия Вена 10 3 2 5 14 - 20 11
8. Маттерсбург 1:2 11 3 1 7 15 - 27 10
9. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Адмира 2:0 11 2 2 7 10 - 28 8
11. Альтах 0:2 11 2 1 8 16 - 28 7
12. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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