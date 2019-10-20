Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
2' ГолМишич Йосип
2:0
6' ГолЛимниос Димитрис
3:0
11' ГолСвидерски Кароль
19' Желтая карточкаDouglas Gomes
23' Желтая карточкаLazar Romanic
41' Желтая карточкаТайрон Густаво
42' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 VandersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
Ход матча
2'
1:0
6'
2:0
11'
19'
23'
41'
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК
ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос
Ламия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|3:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 9
|17
|3.
|Ксанти
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|ОФИ
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|7.
|Лариса
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Арис Салоники
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|10.
|Астерас
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Паниониос
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ламия
|0:3
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Панаитоликос
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
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