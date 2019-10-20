Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
3:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ламия
0'
1:0
2' Гол
Мишич Йосип
2:0
6' Гол
Лимниос Димитрис
3:0
11' Гол
Свидерски Кароль
19' Желтая карточка
Douglas Gomes
23' Желтая карточка
Lazar Romanic
41' Желтая карточка
Тайрон Густаво
42' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
66'
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
33
Douglas
Gomes
27
Мишич
Йосип
18
Лимниос
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
99
Стох
Мирослав
9
Свидерски
Кароль
1
Веллидис
Маркос
24
Винтра
Лукас
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
23
Скондрас
Яннис
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
7
Andreas
Vassilogiannis
27
Vanderson
18
Lazar
Romanic
10
Тайрон
Густаво
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

Ход матча

2'
Мишич Йосип
1:0
6'
Лимниос Димитрис
2:0
11'
Свидерски Кароль
(Стох Мирослав)
3:0
19'
Douglas Gomes
 
23'
 
Lazar Romanic
41'
 
Тайрон Густаво
42'
Яннулис Димитрис
 
46'
 
Panagiotis Katsikas
Веллидис Маркос
55'
 
Дзанетпулос Адам
Адехо Даниэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК
ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос
Ламия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия
Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
ПАОК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 ПАОК Суперлига Ламия 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Ламия Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПАОК 3:0 7 5 2 0 16 - 9 17
3. Ксанти 7 5 0 2 10 - 8 15
4. ОФИ 7 4 1 2 15 - 8 13
5. АЕК 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Волос 6 3 0 3 7 - 12 9
7. Лариса 7 2 3 2 9 - 7 9
8. Атромитос 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Арис Салоники 7 2 2 3 11 - 9 8
10. Астерас 7 2 0 5 8 - 12 6
11. Панатинаикос 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Паниониос 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ламия 0:3 7 0 4 3 4 - 11 4
14. Панаитоликос 7 0 2 5 5 - 12 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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