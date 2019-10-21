Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
0:3
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
25' Желтая карточка
Andrei Cristea1
33' Желтая карточка
Andrei Chindris
0:1
44' Пенальти
Jonathan Rodriguez2
0:2
54' Гол
Роман Михай IV
0:3
68' Гол
Reagy Baah Ofosu
72' Желтая карточка
Juan Pablo Passaglia
90'+3
95
Stefan
Tarnovanu
2
Кабрал
Родни
4
Михалаке
Мариус
13
Bradley
Diallo
3
Andrei
Radu
8
Juan
Pablo
Passaglia
22
Florian
Loshaj
20
Платини
Суареш
9
Adrian
Balan
30
Ovidiu
Horsia
10
Andrei
Cristea1
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
4
Мирон
Джордже
6
Andrei
Chindris
30
Цигэнашу
Александр
8
Jonathan
Rodriguez2
67
Enriko
Papa
9
Reagy
Baah
Ofosu
23
Juan
Bautista
Cascini
7
Кейта
Амиду
11
Роман
Михай
IV
КСМ Политехника Яссы
Ботошани

Ход матча

25'
Andrei Cristea1
 
33'
 
Andrei Chindris
44'
0:1
Jonathan Rodriguez2
54'
0:2
Роман Михай IV
(Кейта Амиду)
54'
Попадюк Дору
Ovidiu Horsia
 
66'
Cosmin Birnoi
Andrei Cristea1
 
68'
0:3
Reagy Baah Ofosu
(Роман Михай IV)
72'
Juan Pablo Passaglia
 
72'
 
Bryan Mendoza
Denis Harut
72'
 
Ашковски Стефан
Кейта Амиду
75'
Sorin Serban
Andrei Radu
 
80'
 
Eduard Florescu
Роман Михай IV

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт
Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:2 Ботошани Ботошани 4:1 Волунтари Астра 2:2 Ботошани Уфа 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Германнштадт 0:2 Ботошани Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 0:2 Ботошани Ботошани 2:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ботошани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 8 3 2 31 - 11 27
2. Вииторул Констанца 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Университатя Крайова 13 7 2 4 18 - 14 23
4. Газ Метан Mедиаш 13 6 3 4 22 - 19 21
5. Астра 13 5 4 4 17 - 16 19
6. Ботошани 13 4 7 2 21 - 18 19
7. ФКСБ 13 5 3 5 16 - 19 18
8. КСМ Политехника Яссы 13 4 6 3 15 - 14 18
9. Динамо Бухарест 13 5 2 6 18 - 21 17
10. Киндия Тырговиште 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Сепси 13 2 9 2 13 - 11 15
12. Германнштадт 13 3 3 7 11 - 22 12
13. Академика Клинчени 13 2 4 7 16 - 26 10
14. Волунтари 13 1 3 9 8 - 26 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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