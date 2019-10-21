Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
0:3
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Ботошани
25' Желтая карточкаAndrei Cristea1
33' Желтая карточкаAndrei Chindris
0:1
44' ПенальтиJonathan Rodriguez2
0:2
54' ГолРоман Михай IV
0:3
68' ГолReagy Baah Ofosu
72' Желтая карточкаJuan Pablo Passaglia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Sorin Serban
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
Ход матча
25'
33'
44'
54'
0:2
68'
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =10 -5Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт
Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =8 -3Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:2 Ботошани Ботошани 4:1 Волунтари Астра 2:2 Ботошани Уфа 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Германнштадт 0:2 Ботошани Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 0:2 Ботошани Ботошани 2:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ботошани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|8
|3
|2
|31 - 11
|27
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Университатя Крайова
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|5.
|Астра
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|6.
|Ботошани
|13
|4
|7
|2
|21 - 18
|19
|7.
|ФКСБ
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|9.
|Динамо Бухарест
|13
|5
|2
|6
|18 - 21
|17
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Сепси
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Германнштадт
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|13.
|Академика Клинчени
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|14.
|Волунтари
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
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