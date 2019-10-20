Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
14' Желтая карточка
Любичич Деян
19' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
23' Желтая карточка
Рнич Неманья
1:0
31' Гол
Фунтас Таксиархис
33' Желтая карточка
Баджи Алиу
49' Желтая карточка
Новак Михаэль
1:1
64' Гол
Марио Лейтгеб
66' Желтая карточка
Gerhard Struber
68'
1
Штребингер
Ричард
20
Хофманн
Максимилиан
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
22
Стойкович
Филип
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
31
Ульманн
Максимилиан
27
Баджи
Алиу
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ниангбо
Андерсон
Рапид Вена
3-4-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

14'
Любичич Деян
 
19'
Фунтас Таксиархис
 
23'
 
Рнич Неманья
31'
Фунтас Таксиархис
1:0
33'
Баджи Алиу
 
49'
 
Новак Михаэль
58'
Аразе Кельвин
Баджи Алиу
 
64'
1:1
Марио Лейтгеб
66'
 
Gerhard Struber

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 9 2 0 47 - 10 29
2. ЛАСК 11 8 2 1 25 - 8 26
3. Вольфсбергер 1:1 11 7 2 2 28 - 11 23
4. Рапид Вена 1:1 11 6 3 2 23 - 14 21
5. Штурм 11 5 2 4 16 - 11 17
6. Хартберг 11 4 3 4 21 - 23 15
7. Аустрия Вена 11 3 3 5 16 - 22 12
8. Маттерсбург 11 3 1 7 16 - 32 10
9. Ваттенс 11 2 3 6 13 - 21 9
10. Адмира 11 2 2 7 12 - 29 8
11. Альтах 11 2 1 8 17 - 30 7
12. Санкт-Пёльтен 11 1 4 6 8 - 31 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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