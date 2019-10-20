Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Альянц
Вольфсбергер
14' Желтая карточкаЛюбичич Деян
19' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
23' Желтая карточкаРнич Неманья
1:0
31' ГолФунтас Таксиархис
33' Желтая карточкаБаджи Алиу
49' Желтая карточкаНовак Михаэль
1:1
64' ГолМарио Лейтгеб
66' Желтая карточкаGerhard Struber
39
Любичич
Деян
27
Баджи
Алиу
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
14'
23'
31'
33'
49'
64'
1:1
66'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =2 -4Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =2 -4Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|9
|2
|0
|47 - 10
|29
|2.
|ЛАСК
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|11
|7
|2
|2
|28 - 11
|23
|4.
|Рапид Вена
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|5.
|Штурм
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|6.
|Хартберг
|11
|4
|3
|4
|21 - 23
|15
|7.
|Аустрия Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|8.
|Маттерсбург
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|10
|9.
|Ваттенс
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|10.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|12 - 29
|8
|11.
|Альтах
|11
|2
|1
|8
|17 - 30
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|11
|1
|4
|6
|8 - 31
|7
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