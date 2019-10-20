Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Санкт-Пёльтен
0:1
Перерыв

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
5' Гол
Моншайн Кристоф
20' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
1
Christoph
Riegler
5
Майзль
Лука
3
Luan
IX
29
Дрешер
Даниэль
22
Инголич
Сандро
10
Луксбахер
Даниэль
8
Michael
Ambichl
11
George
Davies
39
Robert
Ljubicic
19
Пак
Кван
Рён
14
Балик
Гусейн
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
15
Сербест
Таркан
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
28
Марчинко
Кристоф
10
Грюнвальд
Александр
4
Джегго
Джеймс
36
Dominik
Fitz
14
Моншайн
Кристоф
26
Тургеман
Алон
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Аустрия Вена
5-3-2

Ход матча

5'
0:1
Моншайн Кристоф
(Тургеман Алон)
20'
Луксбахер Даниэль
 

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах
Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 9 2 0 47 - 10 29
2. ЛАСК 11 8 2 1 25 - 8 26
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 11 5 2 4 16 - 11 17
6. Аустрия Вена 1:0 11 4 2 5 15 - 20 14
7. Хартберг 0:0 11 3 4 4 20 - 23 13
8. Маттерсбург 11 3 1 7 16 - 32 10
9. Ваттенс 0:0 11 2 4 5 13 - 20 10
10. Адмира 11 2 2 7 12 - 29 8
11. Альтах 11 2 1 8 17 - 30 7
12. Санкт-Пёльтен 0:1 11 1 3 7 6 - 30 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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