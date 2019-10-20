Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:1
Перерыв
Стадион: НВ Арена
Аустрия Вена
0:1
5' ГолМоншайн Кристоф
20' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
3
Luan
IX
19
Пак
Кван
Рён
14
Балик
Гусейн
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пак Кван РёнНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
3 MaudoЗащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
5'
0:1
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =2 -9Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах
Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|9
|2
|0
|47 - 10
|29
|2.
|ЛАСК
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|6.
|Аустрия Вена
|1:0
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|8.
|Маттерсбург
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|10
|9.
|Ваттенс
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|10.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|12 - 29
|8
|11.
|Альтах
|11
|2
|1
|8
|17 - 30
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 30
|6
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