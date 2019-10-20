Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:1
Перерыв
Стадион: Xanthi FC Arena
Арис Салоники
0:1
3' ПенальтиБруну Гама
43' Желтая карточкаСаша Лукас
28
Mehdi
Terki
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
-
98 Abou Ba
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
Ход матча
3'
0:1
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =6 -8Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас
Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =3 -10Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос
Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ксанти 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Ксанти Суперлига Арис Салоники 3:0 Ксанти Кубок Ксанти 1:1 Арис Салоники Кубок Ксанти 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Суперлига Арис Салоники 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Арис Салоники Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 2:0 Ксанти Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|Ксанти
|0:1
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|ПАОК
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|4.
|ОФИ
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|7.
|Лариса
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Арис Салоники
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|10.
|Астерас
|1:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Паниониос
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Панаитоликос
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
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