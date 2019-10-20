Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:1
Перерыв

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
3' Пенальти
Бруну Гама
43' Желтая карточка
Саша Лукас
1
Абад
Карлос
2
Дюрестам
Микаэль
23
Малезас
Стелиос
4
Aristotle
Karasalidis
31
Christos
Lisgaras
12
Эдуардо
Тейшейра
9
Ковачевич
Александар
28
Mehdi
Terki
91
William
Douglas
de
Amorim1
7
Стургеон
Фабиу
11
Jordan
Faucher
1
Fabian
Ehmann
21
Сундгрен
Даниэль
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
28
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Nicolas
Diguiny
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
Ксанти
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Бруну Гама
43'
 
Саша Лукас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас
Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос
Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Арис Салоники 7:2 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Арис Салоники Суперлига
Ксанти 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Ксанти Суперлига Арис Салоники 3:0 Ксанти Кубок Ксанти 1:1 Арис Салоники Кубок Ксанти 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Суперлига Арис Салоники 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Арис Салоники Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 2:0 Ксанти Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
2. Ксанти 0:1 7 5 0 2 10 - 8 15
3. ПАОК 6 4 2 0 13 - 9 14
4. ОФИ 7 4 1 2 15 - 8 13
5. АЕК 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Волос 6 3 0 3 7 - 12 9
7. Лариса 7 2 3 2 9 - 7 9
8. Атромитос 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Арис Салоники 1:0 7 2 2 3 11 - 9 8
10. Астерас 1:0 7 2 0 5 8 - 12 6
11. Панатинаикос 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Ламия 6 0 4 2 4 - 8 4
13. Паниониос 0:1 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Панаитоликос 7 0 2 5 5 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Саша Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бруну Гама из команды Арис Салоники забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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