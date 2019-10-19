Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 6'
Докса Катокопия
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =2 -6Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра АПОЭЛ 5:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|4.
|Этникос Ахна
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|5.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Пафос
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|11.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|12.
|Докса Катокопия
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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