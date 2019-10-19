Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 6'
Докса Катокопия
0' 6'

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Кубок АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра АПОЭЛ 5:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 5 3 1 1 8 - 4 10
3. АЕК Ларнака 5 2 3 0 11 - 5 9
4. Этникос Ахна 4 2 1 1 8 - 9 7
5. Аполлон 5 2 1 2 7 - 7 7
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 1 2 5 - 6 7
7. АПОЭЛ 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Пафос 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Неа Саламина 5 2 0 3 7 - 10 6
10. Эносис 5 1 0 4 9 - 12 3
11. Олимпиакос Никосия 4 0 2 2 6 - 9 2
12. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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