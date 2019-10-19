Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 19'
Аполлон
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =2 -4АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна Кармиотисса 2:1 Этникос Ахна Дигенис Вороклинис 1:3 Этникос Ахна Закакиу 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 МЭАП Нису
Аполлон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон
Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 2:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|АПОЭЛ
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|5.
|Этникос Ахна
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|6.
|Аполлон
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Пафос
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|11.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|12.
|Докса Катокопия
|0:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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