Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 19'
Аполлон
0' 19'

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =2 -4
АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна Кармиотисса 2:1 Этникос Ахна Дигенис Вороклинис 1:3 Этникос Ахна Закакиу 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 МЭАП Нису
Аполлон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон
Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион
Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 2:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 5 3 1 1 8 - 4 10
3. АПОЭЛ 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
4. АЕК Ларнака 5 2 3 0 11 - 5 9
5. Этникос Ахна 0:0 5 2 2 1 8 - 9 8
6. Аполлон 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
7. АЕЛ Лимаcсол 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Пафос 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Неа Саламина 5 2 0 3 7 - 10 6
10. Эносис 5 1 0 4 9 - 12 3
11. Олимпиакос Никосия 4 0 2 2 6 - 9 2
12. Докса Катокопия 0:2 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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